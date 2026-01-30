Conjunto residencial estaría cobrando 100.000 pesos por dejar pasar vehículos tras daño de las vías por fuerte aguacero en Medellín

Luego del fuerte aguacero, que registró en solo 44 minutos la cantidad de agua que cae durante un mes como enero, generó daños en varias vías de El Poblado en Medellín. Ante el bloque del paso en una de las vías, se conoció que un conjunto o unidad residencial estaría cobrando un valor de 100.000 pesos para permitir el paso de los que necesitan transitar por el sector.

Esta situación se registra puntualmente en el sector de la Loma de los Balsos, cuyo cierre total de la vía ha obligado a los transeúntes a buscar alternativas, mientras las autoridades trabajan en recuperar la vía.

Exigen pago de 100.000 pesos en conjunto residencial tras daño en una vía de Medellín

Un cierre total de la vía por cuenta del aguacero que generó el desbordamiento da varias quebradas, generó que un conjunto o unidad residencial decidiera abrir el paso para los vehículos pero exigiendo un paso de 100.000 pesos, para que puedan atravesar por sus vías y llegar a la Avenida Las Palmas.

Este bloqueo se registra cerca del antiguo colegio Euskadi, dejando a residentes y comerciantes de la vereda sin una salida vial habilitada.

Según conoció Hora 13, la administración fue la que ordenó que quienes deseen pasar deben pagar, pero consideran que la tarifa es “abusiva”.

En uno de los videos que circula por las redes sociales se escucha: “Por la orden de administración son los 100.000. Ya pueden pasar. Pasa este vehículo los días que esté dañado el paso ahí. Los van a tomar para hacer el arreglo del daño allá”, se le escucha decir al vigilante.

Según la explicación del vigilante, los carros pagan una única vez y pueden pasa cada vez que lo necesiten. Sin embargo, un salón de belleza ubicado en la zona, según El Colombiano manifestó que el cobro hacía inviable su operación comercial.

“Hoy solo con clientes tendríamos que haber pagado 800.000 de peaje a esa unidad. Preferimos cerrar antes que seguir permitiendo que estas cosas sucedan. El privilegio sigue nublando la empatía”, indicó el diario.