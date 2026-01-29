Todo listo para el partido de Messi en Medellín y ya se conoce el artista que estará en el partido histórico

Todo listo para el partido de Messi en Medellín contra Nacional

Este sábado 31 de enero, el Estadio Atanasio Girardot será el escenario de ‘El Partido de la Historia’, el encuentro internacional entre Inter Miami CF y Atlético Nacional que marcará la primera vez de Lionel Messi jugando en Medellín. El encuentro deportivo contará con la presentación musical del cantante colombiano Hamilton, quien llevará su propuesta artística a una noche que promete quedar en la memoria del país.

Hamilton se ha convertido en uno de los principales exponentes de la música urbana y el Afrobeats colombiano, y en esta oportunidad será parte clave de este espectáculo. Su participación suma un componente artístico que proyecta a Colombia ante los ojos del mundo y conecta a públicos diversos alrededor del fútbol y la música en vivo.

También le puede interesar: La Solar cambia de lugar y anuncia cuál es el lineup para la celebración del 2026

¿Quién será el artista inviado en el partido de Messi en Medellín?

El cantautor cartagenero, conocido como el “AfroRockStar”, actualmente celebra dos nominaciones al Premio Lo Nuestro 2026 en las categorías Artista Nuevo Masculino del Año y AfroBeats del Año por su éxito ‘Mi Reina’, junto a Nanpa Básico. A esto se suma el cierre de 2025 con la canción número uno en la radio colombiana, ‘4LIFE’, junto a Ryan Castro.

‘El Partido de la Historia’ enfrentará al Inter Miami CF, campeón vigente del fútbol estadounidense, con Atlético Nacional, el club más ganador y representativo del fútbol colombiano.

Sin duda alguna, el atractivo central es la presencia de Lionel Messi, considerado uno de los máximos referentes del fútbol moderno, en lo que se perfila como una de las últimas oportunidades de verlo jugar en vivo en Colombia, en la recta final de su carrera profesional.

Con figuras de talla mundial en la cancha y la energía musical estará de la mano de Hamilton sobre el escenario, el Estadio Atanasio Girardot.

La organización confirmó que aún quedan pocas entradas en diferentes localidades, las cuales puede conseguir con las siguientes promociones:

1. 3x2 en tiendas físicas del Atlético Nacional (Tribuna Verde).

2. 10% de descuento en todas las localidades.

3. Abonados del Nacional tendrán el 50% de descuento.