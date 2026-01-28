La Solar cambia de lugar y anuncia cuál es el lineup para la celebración del 2026

Con más de 40 artistas en 3 escenarios del complejo deportivo del Atanasio Girardot el próximo 2 de mayo, La Solar, el festival más importante del género urbano, anunció que este 2026 será un solo día, pero con espacio para todos los fanáticos de artistas como Crudo Means Raw, J Álvarez, Danny Ocean, Mora, Álvaro Díaz Y Dj Snake.

BreakfastLive anunció que habrá una selección diversa de artistas que amplían la experiencia musical del festival y refuerzan su carácter global y multisensorial.

Cuáles son los artistas que estarán en La Solar 2026

“Queremos ser el festival más caliente del planeta. Queremos que la gente entienda que va a venir a Medellín a vivir una experiencia única en música urbana, porque esa es nuestra esencia, está en nuestro ADN. Creemos que somos, probablemente, la ciudad con más discotecas y con más proyectos de reguetón y música urbana en el mundo, además de contar con numerosos artistas que hoy son relevantes a nivel internacional. La música urbana, además, abarca muchos géneros, y esa diversidad es parte fundamental de lo que queremos mostrar desde Medellín al mundo”, dijo Frankie Franco, director de La Solar.

Entre los nombres que están confirmados para esta edición son: Yandel, Sinfónico, Nanpa Básico, Kris R, Porter Robinson (DJ Set), Sofi Tukker, Orishas, Rich Mafia (Alemán + Gera MX), Caleb Calloway, Elena Rose, Eddy Herrera, Gabito Ballesteros, Kybba, Argüello, Aria Vega, El Zar, DFZM, Hamilton y Maisak.

Crudo Means Raw, una de las voces más influyentes del hip hop alternativo colombiano, con una carrera sólida e independiente, llegará para interprestar “No Copio”, “Maria”, “Novena”, “La Mitad de la Mitad” junto a Mabiland o “Aurora” junto a Juanes.

Desde Puerto Rico, J Álvarez con más de 15 años de carrera, llega para interpretar éxitos como “La Pregunta”, “Junto al Amanecer”, “Sexo, Sudor y Calor” y “Regálame Una Noche”.

Danny Ocean, uno de los artistas del pop latino más importantes de la última década, vuelve a Colombia para llenar La Solar y tendrá éxitos globales como “Me Rehúso”, “Dembow”, “Fuera del Mercado” y “Vuelve” .

Uno de los más esperados es Mora, que llega como uno de los referentes actuales del sonido urbano global. Es productor, compositor y artista clave de la nueva generación, que llegará para interpretar canciones como “La Inocente”, “Volando (Remix)”, “Memorias” y “Modelito”.

Desde Puerto Rico también se suma Álvaro Díaz, con un sonido que cruza géneros en canciones como “Problemon”, “Chicharrón”, “Lentito” y “Ramona Flowers”.

También estará DJ Snake, uno de los DJs y productores más importantes del mundo, es el responsable de himnos globales como “Turn Down for What”, “Lean On”, “Taki Taki” y “Loco Contigo”.

Además, la organización informó que el gran artista invitado del año es extranjero y que de su impacto musical, La Solar Medellín 2026 bajo la producción de Breakfast Live representa un impulso cultural y turístico clave para la ciudad, atrayendo visitantes nacionales e internacionales y consolidando a Medellín como epicentro de grandes experiencias en vivo. El Complejo Deportivo Atanasio Girardot permitirá una producción más ambiciosa, mejores flujos, zonas de experiencia y una cercanía real entre artistas y público.

“Este año, una de las principales razones para el cambio de locación es la posibilidad de acomodar una producción más cómoda, especialmente pensada para el público familiar. La idea es no enfocarla únicamente en las gradas, sino intentar reflejar el mismo contenido y ambiente festivalero que se ofrece al resto del público. No obstante, es un reto, ya que se trata de un evento en el que los horarios y las restricciones locales nos impiden llegar plenamente a ese ideal”, dijo Cristian Aguirre, promotor de La Solar.

De esta manera, el festival tendrá dos localidades familiares, una general y otra VIP. “Estas se ubicarían específicamente en el street principal y tendrían una restricción horaria que, aunque ya está estandarizada, se está solicitando ampliar un poco. La intención es que el funcionamiento se extienda hasta la medianoche, es decir, hasta las 12:00 a. m”.