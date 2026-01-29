Colombiatex: Alternativas financieras y medios de pago para impulsar el sector textil

La transformación del sector textil y de la moda pasa actualmente por algo más que el diseño y la innovación del producto. El acceso a la financiación, la optimización del capital de trabajo y los nuevos medios de pago se han convertido en las piezas clave para que las empresas puedan crecer de manera sostenible y amplíen su alcance en un mercado que es cada vez más competitivo.

En el marco de Colombiatex 2026, que se realiza en Medellín, diferentes actores del ecosistema financiero y productivo coincidieron en que estas soluciones están redefiniendo la forma de producir, vender y consumir moda en la región.

Desde el frente de la financiación empresarial, plataformas como Glovanze proponen un modelo integral que combina capital, logística y operación de inventarios.

José Loaiza, gerente del proyecto, en diálogo con PUBLIMETRO explicó que el objetivo es resolver uno de los principales retos de las compañías en crecimiento. “Hay negocios que tienen producto y clientes, pero se quedan sin recursos para seguir operando. A eso lo llamamos crecimiento no sostenible, y ahí es donde entramos nosotros”, señaló.

Según Loaiza, Glovanze evalúa la cadena de abastecimiento de cada empresa y estructura la operación junto con la banca aliada. “El empresario no tiene que invertir un solo peso en inventario o capital de trabajo. Nosotros gestionamos la financiación, la logística y la operación durante todo el ciclo del producto, para que él se concentre en vender”, explicó.

Este acompañamiento puede cubrir ciclos que van desde 120 hasta 180 días, dependiendo de la dinámica del negocio. “Nos sentamos con el empresario y desde el inicio debe saber cuánto se va a ganar para que la operación sea viable”, agregó.

En el punto de venta, los medios de pago se han convertido en el acelerador del crecimiento. Desde Sumas, una compañía especializada en retail, destacaron que en categorías como vestuario, calzado y accesorios, entre el 75 y el 80 % de las compras se realizan hoy a través de productos de crédito.

“Lo positivo de este medio de pago es que, una vez la marca supera la curva de aprendizaje, empieza a registrar un incremento cercano al 40 % en sus ventas, acompañado de un ticket promedio más alto. Al contar con un mayor cupo de crédito, el cliente no se limita a una sola prenda, sino que puede completar toda la compra, llevando pantalón, camisa, accesorios y más", explicó Juan Fernando Gómez, director comercial de la compañía.

“Para la marca la propuesta es muy ganadora, porque no le cuesta nada. No cobramos comisión y devolvemos el 100 % de lo vendido, generalmente en un plazo cercano a los 30 días”, explicó Gómez.

Camilo Escobar, director de soluciones financieras de retail en Sumas, destacó que el crédito es un modelo mucho más incluyente: “Con el crédito digital podemos atender clientes sin experiencia financiera o incluso con reportes, porque evaluamos más variables que solo las centrales de riesgo”.

Esta dinámica financiera se conecta con una visión industrial de largo plazo para la región. Rafael Cervone, presidente emérito de la Asociación Brasileña de la Industria Textil y de Confección, ABIT, destacó en Colombiatex la fortaleza de la industria brasileña y su potencial de integración con Colombia.

“Brasil tiene la mayor cadena textil integrada de Occidente y es el tercer mayor productor mundial de denim, tejidos de punto y algodón”, afirmó.

Cervone resaltó además el valor estratégico del algodón brasileño. “Es una fibra de altísima calidad, con una relación costo-beneficio muy buena y un impacto ambiental muy fuerte, porque no necesita irrigación, solo agua de lluvia”, explicó. A esto se suma el uso de tecnologías avanzadas y prácticas sostenibles en el cultivo y procesamiento de la fibra.

Sobre la relación bilateral, el dirigente fue enfático en la necesidad de una visión compartida. “Brasil y Colombia no están aquí por un proyecto puntual, sino por una estrategia de asociación de largo plazo. Somos países hermanos, con industrias complementarias que pueden crecer juntas. Es el momento de repensar estrategias y depender menos de mercados tradicionales. Juntos podemos abastecer no solo a América Latina, sino a nuevos mercados en el futuro”, agregó.

Leonor Hoyos, directora de Ferias de Inexmoda aseguró que “Colombiatex de las Américas 2026 es el lugar donde la moda colombiana se muestra decidida, conectada y lista para enfrentar los retos del mundo. Aquí no solo se hacen negocios, se construyen alianzas, se descubren nuevas oportunidades y se proyecta la creatividad y la innovación hacia mercados internacionales. Cada conversación, cada espacio y cada propuesta refleja la inteligencia estratégica de una industria que se reinventa constantemente, transforma desafíos en crecimiento y pone a Colombia como protagonista en la conversación global de la moda”.

De esta manera, Colombiatex se consolida como un espacio donde la conversación sobre moda va más allá de las telas y las tendencias. Financiación inteligente, medios de pago innovadores y alianzas industriales estratégicas aparecen como los pilares para impulsar la competitividad del sector textil y de confección en Colombia y la región, conectando producción, consumo y sostenibilidad en una misma cadena de valor.

"Aquí no solo se hacen negocios, se construyen alianzas, se descubren nuevas oportunidades y se proyecta la creatividad y la innovación hacia mercados internacionales", Leonor Hoyos, directora de Ferias de Inexmoda.

