Bad Bunny sorprendió con canción de Diomedes Díaz en su primer concierto en Medellín

Este viernes, 23 de enero, Bad Bunny trasladó un pedazo de Puerto Rico a Medellín. La primera fecha de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en la capital antioqueña estuvo llena de sorpresas y detalles que hicieron estallar de emoción a los miles de asistentes que llenaron el estadio Atanasio Girardot.

Medellín se convirtió en el punto de encuentro de personas de diferentes partes de Latinoamérica, que viajaron con sus banderas para hacerse presentes en uno de los espectáculos más importantes de comienzos del año.

Concierto de Bad Bunny: Canción exclusiva en la primera noche en Medellín

El concierto inició a las 8 de la noche y se extendió hasta las 11:30 p.m. Abrió la agrupación puertorriqueña Chuwi y el cantante apareció a las 9 en punto, lo que fue muy bien recibido por los asistentes al concierto.

Arrancó su show con la LA MuDANZA, primera canción delsetlist y su presencia en el escenario desató la euforia en los asistentes.

“Siempre explico que este show es simple, se trata de la unión de un pueblo, de la unión de Colombia con Puerto Rico, con Latinoamérica. Este show se trata de disfrutar las cosas simples de la vida como cantar una canción con tu gente querida, como bailar, brincar, sudar, reír, llorar, entonces por eso les digo que son ustedes los que tienen el poder de convertir esta noche en una que no olvidemos nunca, ¡disfruta y baila sin miedo Medellín!”, dijo Bad Bunny al iniciar el show, según El Colombiano.

Finalmente, el momento más esperado del show es cuando aparece la canción exclusiva y en la pantalla dice: “La próxima canción es una exclusiva para ustedes de esta noche. Es decir, esta no se va a repetir en otra ciudad o función. Espero que la disfruten”.

Una vez se apaga la pantalla y se hace el conteo, sonó uno de los fragmentos más reconocidos de Diomedes Díaz, “pueden haber más nobles que tú, habrá otra con más honor que tú, pueden existir en esta vida, pero eres La Reina”.

Luego se apagaron las luces y empezó “No me quiero casar”, con Bad Bunny en el techo de la casita.