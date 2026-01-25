Estadounidense que llegó a Colombia y abusó de cinco niñas fue condenado a cadena perpetua

Condenado a cadena perpetua por abuso de menores de edad en Colombia

En las últimas horas, se conoció la decisión final dentro del proceso judicial que se abrió en contra del ciudadano norteamericano de 69 años, luego de confirmarse que viajó a Colombia para abusar sexualmente de menores de edad y producir pornografía infantil.

De acuerdo con El Colombiano, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el fallo en su contra, a través del cual lo condenaban a cadena perpetua.

Condenan a norteamericano por viajar de turismo a Colombi y abusar de menores de edad

El condenado fue identificado como Manuel Poceiro, a quien tenían en la mira las autoridades desde hace más de dos años, porque presuntamente tendría nexos con el narcotráfico.

El seguimiento inició el 6 de febrero de 2024 cuando Poceiro se reunió con un tercero con el que inicialmente las autoridades creyeron que estaba coordinando transportar y lavar dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes.

Sin embargo, los investigadores se encontraron con que lo que hizo en esa reunión fue mostrar múltiples fotografías y videos de los abusos sexuales en los que aparecían varias de sus víctimas.

El Departamento de Justicia determinó que la gran mayoría de las menores abusadas eran niñas en Colombia y muchos de los videos habían sido grabados por el mismo Poceiro.

Poceiro fue detenido cuando aterrizó en Miami, procedente de un vuelo de República Dominicana, y allí le inspeccionaron su celular, en donde encontraron material que evidenciaba los abusos y ordenaron una revisión forense de todos sus dispositivos electrónicos.

En esa segunda revisión las autoridades lograron identificar a por lo menos cinco víctimas y múltiples chats explícitos con menores de entre 14 y 16 años de edad, en las que él les pedía el material de contenido sexual.

Finalmente, el sujeto aceptó los cargos y ahora morirá tras las rejas.