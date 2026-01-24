Si no puede ir a los conciertos de Bad Bunny en Medellín pero quiere una foto con la casita, así lo puede hacer

Para quienes no lograron conseguir entradas para los conciertos de Bad Bunny en Medellín, hay una posibilidad que se convierte en plan obligado para tomarse la foto del recuerdo del paso del artista más importante del género por Colombia.

En Provenza está la réplica de la icónica Casita Rosada del artista puertorriqueño, que se convierte en una alternativa para tomarse fotos.

¿Dónde se puede tomar la foto con la Casita Rosada de Bad Bunny en Medellín?

Se trata de una experiencia que estará abierta al público hasta el próximo 31 de enero, permitiendo a fanáticos y curiosos acercarse al universo visual del “Conejo Malo” y llevarse la foto soñada.

Casita Rosada del artista puertorriqueño está ubicada en Teatro Victoria, del grupo empresarial Somos Belisario, y es una experiencia alternativa para quienes no lograron entrada a los conciertos, pero quieren vivir de cerca el universo visual con el que viaja por el mundo Bad Bunny.

Según los organizadores, la instalación fue creada para recibir a los más de 100.000 visitantes que llegarán a la ciudad con motivo de las tres fechas del cantante.

Este es un espacio en el que se recrea la estética que ha marcado esta etapa artística de Bad Bunny y se proyecta como uno de los puntos más fotografiados y concurridos durante esos días, convirtiéndose en un lugar de encuentro para fanáticos, creadores de contenido y curiosos.

Sin duda, la llegada masiva de seguidores del artista de diferentes partes del país así como del mundo, representa un importante impulso económico para la ciudad. Según proyecciones del sector, el 23 % de los asistentes serán extranjeros, mientras que el 77 % corresponde a público nacional, un flujo que ya empieza a dinamizar hoteles, restaurantes, comercio y vida nocturna, especialmente en zonas como El Poblado.

La industria del entretenimiento estima que, durante la semana de los conciertos, las ventas podrían crecer hasta un 30 %, reforzando el posicionamiento de Medellín como un epicentro latino de grandes espectáculos, donde la música se convierte en turismo, consumo y experiencia urbana. Para muchos, aunque no haya boleta, la foto con la Casita Rosada ya hace parte del recuerdo.