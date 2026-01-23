Todo listo para Freedom Festival en Medellín: El festival de Techno más importante de Sudamérica

Por casi dos décadas, Freedom Festival ha sido mucho más que una fiesta. Lo que nació como una apuesta gratuita y cultural inspirada en los grandes encuentros del techno mundial, hoy se consolida como uno de los festivales de música electrónica más influyentes de Suramérica.

En su edición número 19, Freedom vuelve a Medellín con tres días de programación, 6, 7 y 8 de febrero en Plaza Mayor, con una curaduría que mezcla leyendas del techno con nuevas generaciones y una experiencia que va más allá del baile.

José Posada, fundador de Medellinstyle.com y del festival, habló con PUBLIMETRO sobre la evolución del Freedom y cómo se ha logrado posicionar como uno de los mejores de techno en la región.

Posada recuerda que el proyecto del festival surgió después de varios años de recorrer la escena electrónica como periodista y promotor.

“El festival nace inspirado en Movement, que es uno de los primeros festivales de música electrónica del mundo y es hecho en Detroit, que es como la meca del techno. Aquí las primeras tres versiones de Freedom fueron totalmente gratis”, contó Posada.

En ese entonces, aseguró que eventos de esta magnitud eran impensables en la ciudad. Aun así, la respuesta fue masiva y más de 4000 personas asistieron a la primera edición en Plaza Mayor, que era un espacio que en ese entonces solo albergaba ferias y exposiciones.

Con el paso de los años, Freedom adoptó un formato que le permitiera hacerlo más accesible. “Los primeros Freedom valían 50.000 pesos y hoy siguen siendo muy económicos. Ahorita vale 100.000 pesos, entonces sigue siendo muy sociocultural”, agregó.

Curaduría de artistas en Freedom

Más allá de los grandes nombres, Freedom se ha caracterizado por una apuesta clara y es lograr llevar al público a descubrir nueva música.

“La bandera del festival no es el mainstream ni los headliners, es que la gente vaya a conocer sonidos nuevos. Entonces, siempre hacer la curaduría es un gran reto porque la gente ya está en un nivel gigante”, afirmó Posada.

La edición 2026 refuerza esa visión con artistas de la vieja guardia del techno y nuevas generaciones que están redefiniendo el género. Algunos nombres, incluso, se han intentado invitar durante años y con el paso de los años se va logrando su llegada.

Plataforma para el talento colombiano

Uno de los pilares del festival es su compromiso con la escena nacional. El 50 % del cartel está compuesto por talento colombiano y una parte significativa de esos artistas llega a través de convocatorias públicas.

“Freedom se ha convertido en una plataforma gigante para nuevos talentos de todo el país: Popayán, Mocoa, Pasto, pueblos pequeños… Colombia tiene escenas en todos lados y eso no se ve en Europa”, destacó Posada. Para él, esa diversidad es una de las grandes riquezas del festival y de la cultura electrónica en el país.

Esta versión contará con tres escenarios diseñados como experiencias audiovisuales inmersivas, donde lo visual y lo sonoro se complementan. Además, incluye una agenda académica gratuita con talleres y conferencias dirigidas a productores, DJs y público en general.

El mensaje para los asistentes es claro: el festival es una experiencia de resistencia física y mental. Son tres días de música continua, por lo que la preparación, el descanso y el autocuidado son fundamentales. Freedom promueve campañas de consumo responsable, protocolos contra el acoso y espacios de apoyo como la Patrulla Púrpura.

Además, el evento mantiene un fuerte compromiso ambiental. “Llevamos más de 7000 árboles sembrados. Es un festival verde que piensa en el ambiente. Uno va a bailar en el Freedom y se están sembrando árboles automáticamente. Eso nos parece brutal y es una iniciativa que toda la industria del entretenimiento debería tener”, explica Posada. Las siembras se han realizado en convenio con la Universidad de Antioquia y la Secretaría de Medio Ambiente en laderas de Medellín, Bello, Itagüí y el Oriente antioqueño.

Si tuviera que definir Freedom 2026 en una palabra, su fundador no duda: avant-garde. Una vanguardia que no se traduce solo en sonido, sino en comunidad, conciencia y cultura.

Freedom 2026 se realizará durante tres días, con apertura de puertas desde las 12 del mediodía. El viernes y sábado la programación irá hasta las 4:00 a. m., y el domingo hasta la medianoche.