Así quedó la rotación del pico y placa en Medellín para el primer semestre del 2026

Desde el próximo lunes 2 de febrero, en Medellín y los demás municipios del área metropolitana tendrán la primera rotación del Pico y Placa para carros y motocicletas del año. Así quedará la medida que regirá durante el primer semestre de 2026 y que termina el 31 de julio.

El pico y placa en Medellín inicia a las 5:00 a.m. y termina a las 8:00 p.m. y por acuerdo metropolitano se aplica en los diez municipios del Valle de Aburrá.

¿Cómo quedó la rotación del pico y placa en Medellín para el primer semestre del 2026?

La nueva rotación semanal para vehículos particulares quedó definida así:

• Lunes: 1 y 7

• Martes: 0 y 3

• Miércoles: 4 y 6

• Jueves: 5 y 9

• Viernes: 2 y 8

La Secretaría de Movilidad recordó que varios corredores viales estarán exentos de la restricción, entre ellos: la avenida Regional y la Autopista Sur (en jurisdicción de Medellín), la vía Las Palmas, la vía 4.1 hacia el Occidente antioqueño, la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y Las Palmas, y la calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur. Los corregimientos también estarán exentos.

Para garantizar el acceso a la Terminal de Transportes del Norte, se mantienen exenciones en corredores específicos, tanto para quienes ingresan desde el norte por la Autopista Sur como para quienes se movilizan desde el sur por la avenida Regional, además de tramos puntuales de las calles 78 y 88 y las carreras 64A y 64C.

No obstante, las autoridades aclararon que la avenida Regional y la Autopista Sur, en sus tramos ubicados en Itagüí y Bello, no estarán exentas, debido a decisiones autónomas de esas administraciones municipales.

Sanciones y tipos de vehículos

Entre el 2 y el 6 de febrero, el incumplimiento del Pico y Placa tendrá sanción pedagógica, excepto para los taxis. A partir del 9 de febrero, se impondrá comparendo equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (875.445 pesos) y se podrá aplicar la inmovilización del vehículo.

La restricción para carros incluye camperos, motocarros y cuatrimotos, según el último dígito de la placa. En el caso de motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores, aplicará con el primer número de la placa.

Estarán exentos los vehículos eléctricos de cero emisiones, los vehículos a gas y los híbridos registrados en el RUNT.

Cómo quedó la rotación del pico y placa para taxis

Para los taxis se mantendrá la rotación quincenal, que fue acordada con el gremio, que varía el día de la semana cada mes, considera solo días hábiles y continúa la secuencia del semestre anterior.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para consultar la rotación, planear sus desplazamientos y respetar la norma, con el fin de mejorar la movilidad y reducir la congestión en la ciudad.