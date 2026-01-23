Se conoce la condena a mujer que participó en el asesinato a su propia hija de solo 3 años a manos de su expareja, un patrullero de la Policía

En las últimas horas, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron en el barrio San Joaquín de Medellín a una mujer para que cumpla una sentencia impuesta por un juez de la República, por haber participado en el crimen de su propia hija, una bebé de solo 3 años.

Los hechos que hacen parte de la investigación iniciaron la noche del 2 de diciembre 2019, cuando la madre de la menor de edad la llevó de urgencias.

Condenan a mujer que participó en el asesinato de su propia hija de solo 3 años

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, la mujer habría llevado a su hija hasta un hospital de la capital antioqueña, donde comprobaron que entregó versiones contradictorias sobre el estado de salud y los hematomas que la niña tenía en su cuerpo.

“La Fiscalía estableció que la madre fue informada del estado de salud de su hija, en horas de la tarde. Sin embargo, ella decidió llevarla a un centro asistencial después de las 9 y 30 de la noche”, indicó la Fiscalía.

La Fiscalía también logró demostrar que en la tarde de ese mismo día, en una vivienda del barrio Belén Miraflores, “la niña fue víctima de una golpiza por parte de su padrastro, quien le rompió una costilla, que le perforó los intestinos, entre otras lesiones graves”.

De acuerdo con el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, “la menor de edad falleció un día después por un trauma cerrado de abdomen. Además, se probó que días antes de estos hechos, la niña fue lanzada contra una motocicleta por su padrastro, incidente que le generó heridas en uno de sus ojos".

Finalmente, la mujer fue declarada responsable del delito de homicidio agravado por parte de un juzgado penal del circuito de Medellín que la condenó a de 37 años y 6 meses de prisión.

Por estos hechos y delitos ya fue condenado a la misma pena el excompañero sentimental, quien para la época de los hechos era patrullero de la Policía Nacional.