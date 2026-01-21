Cayó MiLoto: Buscan al nuevo millonario que se ganó el premio mayor de 1.000 millones de pesos en Bello

Un habitante del municipio de Bello, al norte de Medellín, se convirtió en un nuevo millonario en el país después de ganarse el premio mayor de MiLoto por 1.000 millones de pesos, correspondiente al sorteo No. 0471. Este es el primer gran ganador de MiLoto en el 2026 y la segunda vez en la historia del juego que se entrega un premio por esa cantidad de dinero.

El tiquete ganador fue adquirido bajo la modalidad manual en un punto de venta físico de Gana, marcando una diferencia frente a las dos ocasiones anteriores en las que el premio mayor había caído en Bello, cuando los tiquetes se compraron a través de la plataforma web baloto.com.

¿Cuáles fueron los números ganadores de MiLoto martes 20 de enero 2026?

El afortunado acertó la combinación 01, 09, 13, 17 y 20, lo que le permitió quedarse con el millonario premio. Con este resultado, Bello se consolida como uno de los municipios en donde han habido más ganadores del país, al registrarse por tercera vez un ganador del premio mayor de MiLoto.

Además del gran ganador, la compañía indicó que el sorteo No. 0471 dejó un balance positivo para miles de jugadores en todo el país: más de 19.000 ganadores y una bolsa superior a 1.140 millones de pesos entregados en premios.

Desde su lanzamiento, MiLoto se ha posicionado como uno de los juegos más atractivos para los colombianos. Entre el 20 de octubre de 2023 y el 18 de enero de 2026, el juego ha pagado más de 39.726 millones de pesos en premios, correspondientes a 2.389.876 premios entregados. En ese mismo periodo, ha transferido más de 17.960 millones de pesos al sistema de salud.

¿Qué hacer si me gané el MiLoto?

Como nuevo millonario deberá comunicarse directamente con la Fiduciaria de Occidente e informar que tiene el tiquete ganador. Todo el proceso es privado por temas de seguridad. Todo el paso a paso y las condiciones para reclamar el premio está en portal oficial.

MiLoto puede adquirirse de manera fácil y rápida desde el celular o el computador en su página web oficial, así como en más de 43.000 puntos de venta de Su Red y SuperGIROS en todo el país y en las principales cadenas de grandes superficies.