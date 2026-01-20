Descubren taller clandestino con más de 2000 autopartes robadas en Medellín

Este martes, 20 de enero, se conoció un fuerte golpe contra los criminales que se dedican al hurto de motocicletas, la Policía Nacional informó que desarticuló un punto clandestino dedicado al desguace, comercialización y distribución ilegal de autopartes en la comuna Doce de Octubre, en el noroccidente de Medellín.

Según informaron las autoridades, la operación se logró por el trabajo articulado entre las patrullas de vigilancia de la Estación de Policía Doce de Octubre y los visualizadores de la sala situacional LPR, quienes alertaron sobre la posible ubicación de una motocicleta reportada como hurtada horas antes en el barrio Córdoba.

Desmantelan taller de motos clandestino en con partes robadas en Medellín

Según informaron las autoridades, con la información suministrada, los uniformados llegaron hasta el sitio indicado en donde se encontraron en el antejardín de una vivienda una motocicleta que estaba sin placa y que cumplía con las características de la que habían reportado como robada, la cual tenía evidencias de que estaba siendo desarmada.

Los policías notaron que la puerta del primer piso de la vivienda estaba entreabierta y, desde el exterior, lograron observar una gran cantidad de autopartes, motores y herramientas utilizadas para el despiece de motocicletas, lo que permitió establecer que el lugar funcionaba como un taller clandestino.

En el procedimiento se logró la recuperación de una motocicleta y la incautación de más de 2000 autopartes y 24 motores con reporte por hurto. Todo el material fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación, con el fin de avanzar en el proceso judicial y facilitar la devolución de los elementos a sus legítimos propietarios.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el hurto y la comercialización ilegal de autopartes, prácticas que afectan la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos.