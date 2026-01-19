“Pablo Escobar y sus sicarios también dijeron ‘Los Ricos también lloran’”: Fico por problemas con el sistema de salud y las medidas de Petro

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, en medio de una rueda de prensa, este lunes 19 de enero, en la que presentaba resultados de la campaña que inició con el desmonte de las cámaras de fotomultas que eran trampa, se refirió a la situación por la que atraviesa el país en relación al sistema de salud.

Fico hizo un paralelo entre lo que dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, del gobierno del presidente Petro sobre la situación del Hospital de Itagüí y lo que también dijo el extinto narcotraficante, Pablo Escobar Gaviria.

Alcalde de Medellín no bajo de “malas personas” a los funcionarios del gobierno de Petro por crisis de la salud

Fico lanzó un fuerte pronunciamiento contra el Gobierno nacional y el ministro de Salud, a quienes responsabilizó de la actual crisis del sistema de salud y de poner en riesgo la vida de millones de personas en el país.

“Yo no solo como alcalde, sino como ciudadano. Me indignan las palabras del ministro de Salud de Petro. Qué malas personas son. Qué malos seres humanos son”, afirmó Gutiérrez, al referirse a las declaraciones del ministro que dijo: “los ricos también lloran”.

El mandatario local recordó el testimonio del gerente del hospital de Itagüí, quien recientemente apareció entre lágrimas denunciando la crítica situación financiera y operativa de la institución.

“Veíamos hace pocos días al gerente del hospital de Itagüí, que es un hospital público, llorando y lamentando la situación que se genera por la crisis de la salud a nivel nacional que generó el gobierno Petro. Para mejorar el sistema de salud no había que destruirlo, lo destruyeron y están poniendo en riesgo la vida de millones y millones de personas”, señaló.

Gutiérrez aseguró que la crisis afecta tanto a hospitales públicos como privados y responsabilizó directamente al Gobierno por la falta de pagos y de entrega de medicamentos.

“Ese es un hospital público de mediana complejidad al que hoy le adeudan 26.000 millones de pesos, especialmente las EPS intervenidas por el Gobierno, como Savia Salud y Nueva EPS. Es una tragedia”, afirmó.

El alcalde calificó como hirientes y ofensivas las palabras del ministro de Salud y sostuvo que reflejan una actitud deliberada de indiferencia frente al sufrimiento de los pacientes.

“Esta es la única respuesta que tiene no solo para él, sino para el país y para los pacientes a quienes no les llegan medicinas hoy y quienes están al borde de la muerte. Decir que los ricos también lloran es una desgracia para Colombia”, manifestó.

En su declaración, Fico estableció una comparación con Pablo Escobar, “cuando escuché esas palabras, recordaba la masacre de Oporto, el 23 de junio de 1990, cuando asesinaron a 23 jóvenes. En esa época los sicarios de Pablo Escobar decían que ‘los ricos también lloran’. Eso mismo decía Pablo Escobar y sus sicarios”, expresó.

El alcalde también presentó cifras de la crisis de la ciudad en Medellín y dijo que “entre el 9 y el 15 de enero, la saturación promedio de los servicios de urgencias es del 90 %. En alta complejidad es del 99,6 %, con instituciones que han llegado a tener una saturación del 195 %”, indicó.

Explicó que esta situación se debe a que las EPS intervenidas por el Gobierno, que hoy tiene cerca del 60 % del sistema, no están entregando los medicamentos a los pacientes ni pagando a clínicas y hospitales.

“Aquí no solo los ricos lloran, lloran los pobres, llora la clase media, llora el país. Esto no tiene nada que ver con izquierda, derecha o centro. Eso es ser malas personas y malos seres humanos. Qué bajo han caído”, concluyó el alcalde.