Denuncia: Desesperados por el mal parqueo en el sector Obelisco habitantes y comerciantes hacen llamado a las autoridades

Vehículos mal parqueados en el sector Obelisco de Medellín. (Foto: Suministrada a PUBLIMETRO COLOMBIA)

En las últimas horas PUBLIMETRO recibió la denuncia de comerciantes y habitantes del sector Obelisco de Medellín, en los alrededores del estadio Atanasio Girardot, en donde se hace evidente una de las problemáticas más frecuentes de la ciudad y es el mal parqueo.

El crecimiento exponencial del parque automotor, que actualmente supera los 2,6 millones de vehículos en el Valle de Aburrá, es una de las razones por las que esta problemática es cada vez más frecuente.

Comerciantes del sector Obelisco denuncian falta de control del mal parqueo por parte de Movilidad

Durante el fin de semana reportaron la presencia de vehículos mal parqueados en la vía que está en inmediaciones del centro comercial Obelisco, en el que hay lugares autorizados que prestan este servicio y zonas ZER de la Alcaldía de Medellín.

Uno de los comerciantes de la zona, cuyo nombre se reserva por seguridad, denunció que las autoridades de Movilidad de Medellín no hacen controles en el sector y que únicamente llegan cuando hay eventos deportivos o culturales.

A través de fotografías suministradas, se evidencia como los vehículos particulares se estacionan a lado y lado de la vía en donde está prohibido obstaculizando la circulación.

PUBLIMETRO consultó con la Secretaría de Movilidad de Medellín que aseguró que en la ciudad se hacen controles frecuentes ante esta problemática.

“Desde la Secretaría de Movilidad le informamos que en el sector del Obelisco se mantiene presencia constante de agentes de tránsito, quienes realizan labores de control y regulación de manera permanente. Estas acciones se refuerzan especialmente cuando hay eventos de ciudad, como partidos de fútbol, conciertos u otras actividades de alta afluencia, con el fin de garantizar la movilidad, el respeto por las normas de tránsito y la seguridad de todos los actores viales. Continuamos atentos a los reportes de la ciudadanía y ajustando la operatividad según las dinámicas del sector”, respondió ante la situación.

Por lo pronto, el llamado es a los conductores para respetar las normas y evitar exponerse a multas que pueden ir desde los 604.100 pesos hasta más de 1 millón de pesos cuando el vehículo es trasladado a los patios.