Bad Bunny reprogramó sus conciertos en Latinoamérica, ¿qué pasará con su show en Medellín?

El anuncio de que Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl 2026 no solo causó euforia entre sus seguidores, sino también algunos ajustes en su apretada agenda musical. El artista puertorriqueño confirmó que varias de las fechas de su próxima gira serán reprogramadas, incluyendo los conciertos en Colombia, Chile y Perú.

A través de un comunicado difundido explicó que los cambios obedecen a compromisos logísticos derivados de su presentación en el evento deportivo más visto del mundo. “Tras el anuncio de su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl, los conciertos en Colombia, Chile y Perú se deben reprogramar”, se lee en la misiva.

En el caso de Perú, los conciertos inicialmente previstos para el 30 y 31 de enero de 2026 en el Estadio Nacional de Lima se realizarán ahora los días 16 y 17 de enero de 2026. Además, el comunicado aclaró que todas las entradas y paquetes VIP ya adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas.

Por otro lado, los seguidores que no puedan asistir en las nuevas jornadas podrán solicitar el reembolso de sus boletos o paquetes VIP hasta el 10 de noviembre de 2025, a través del Centro de Soporte al Fan de Ticketmaster.

Por el momento, las fechas en Colombia continúan sin cambios, y cientos de seguidores ya se alistan para vivir una experiencia inolvidable al ritmo de los temas de su más reciente álbum, Debí tirar más fotos. En Medellín, los conciertos están programados para los días 23, 24 y 25 de enero en el estadio Atanasio Girardot.

Con esta decisión, Bad Bunny demuestra su compromiso con su público y con una de las presentaciones más importantes de su carrera: su esperada aparición en el escenario del Super Bowl, donde promete ofrecer un espectáculo histórico que marcará un nuevo capítulo en su trayectoria.