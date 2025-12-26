Así quedó la casa que se incendió en Navidad en Medellín: giro en la investigación revela la causa no fue un volador

Bomberos de Medellín descartan pólvora en el incendio de Granizal, una falla fue la que dejó a tres menores en la UCI.

En la madrugada de Navidad en el barrio Granizal, en la comuna 1 de Medellín, tomó un rumbo inesperado para una familia de la carrera 38 con calle 104. Lo que en las primeras horas se reportó como el impacto de un elemento pirotécnico, ha sido formalmente desestimado por las autoridades tras la inspección técnica del lugar.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín confirmó que la causa de la conflagración, que destruyó gran parte de la vivienda y dejó a cinco personas heridas, fue una falla eléctrica. Según el informe pericial, el fuego no provino del exterior, sino del interior de la sala, donde las decoraciones de la época jugaron un papel determinante.

El origen del fuego

Juan Guillermo Usma, subcomandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, explicó que el equipo de investigación de incendios realizó un análisis exhaustivo en la escena. Los hallazgos apuntan a que el fuego se originó en una extensión eléctrica que alimentaba las luces navideñas del hogar.

El sobrecalentamiento del cableado provocó un cortocircuito que, en cuestión de minutos, se propagó por el mobiliario de la casa. “Los peritos determinaron que el fuego se originó en una extensión eléctrica utilizada para alimentar las luces navideñas”, precisó Usma, descartando de manera definitiva la hipótesis inicial de un volador o globo de mecha.

Tres menores en estado crítico

Más allá de los daños materiales, la preocupación de la ciudad se centra en la salud de cinco integrantes de la familia. Los más afectados son tres menores de 6, 8 y 11 años, quienes se encuentran actualmente en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su pronóstico es reservado debido a la gravedad de las quemaduras y las complicaciones derivadas de la inhalación de humo.

Dos adultos también recibieron atención médica tras el incidente que movilizó a los organismos de socorro y despertó a los vecinos del sector en medio de la celebración decembrina.

Una alerta por instalaciones eléctricas

Este caso se suma a una estadística preocupante. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) informó que, en lo que va de diciembre, ya se han registrado cuatro incendios vinculados a pólvora y globos. Sin embargo, este incidente en Granizal pone el foco en un riesgo doméstico igual de peligroso: la sobrecarga de enchufes.

Las autoridades han emitido una recomendación urgente para lo que resta de las festividades de fin de año, que es verificar el estado de los cables, evitar conectar múltiples dispositivos en un mismo punto y, fundamentalmente, desconectar toda la iluminación navideña antes de ir a descansar.