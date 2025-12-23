Impactantes reflejos: motociclista se salvó de ser atropellado por camioneta que salió de túnel en contravía en Tolima

Una ola de indignación se desató en las redes sociales durante las últimas horas después de que se conocieron varios videos que dejaron al descubierto una imprudencia cometida por una persona que conducía una camioneta negra en el viaducto de Gualanday, en el departamento Tolima. Al final, el vehículo solo se detuvo tras chocar contra una moto.

En varias grabaciones de cámaras de seguridad quedó en evidencia cómo la camioneta negra atraviesa la entrada al túnel de Gualanday en la dirección opuesta a los demás vehículos. De hecho, varios camiones logran esquivarla.

Sin embargo, más adelante, la camioneta da de frente contra un motociclista que se encontraba parado justo al lado de la berma del corredor vial. El motociclista, sin embargo, logra reaccionar, deja su moto a un lado y salta antes de que la camioneta lo atropelle.

De acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad que grabaron el incidente, los hechos se presentaron sobre las 6 de la mañana de este martes 23 de diciembre.

El conductor no dejó que le hicieran prueba de alcoholemia

La camioneta fue identificada como una Ford matriculada en el municipio de Funza, Cundinamarca. De acuerdo con un reporte de Noticias RCN, el conductor resultó herido tras el accidente y tuvo que ser enviado al hospital San Rafael.

Adicionalmente, dieron a conocer que no quiso aceptar que las autoridades le practicaran una prueba de alcoholemia. En esa medida, le impusieron tres comparendos: una máxima sanción, otro por ir en contravía y uno más por licencia vencida.

Entre tanto, la emisora W Radio informó que por estos hechos el conductor tendría que pagar una multa cercana a los 50 millones de pesos.

Finalmente, el diario El Tiempo indicó que en la plataforma Simit el vehículo registra una fotomulta por exceso de velocidad en una vía del municipio de Silvania, Cundinamarca.