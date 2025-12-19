Fico reveló pruebas de los responsables de los desmanes en el Atanasio Girardot y dijo que tendrán que responder con sus propios recursos

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, presentó los 45 más buscados como responsables de los desmanes en el estadio. (Foto: Captura de pantalla)

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó este viernes, 19 de diciembre, los avances en las investigaciones contra los responsables de protagonizar los disturbios que se registraron el miércoles cuando se terminó la final del partido entre el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, que se jugó en el estadio Atanasio Girardot.

Ahora, las autoridades están concentradas en identificar a los responsables de estos hechos y presentaron los videos ante los medios de comunicación para dar con ellos.

Revelan los rostros de los responsables de los desmanes en el estadio después de la final entre Atlético Nacional y el DIM

De acuerdo con la información oficial, ya fueron instauradas cuatro denuncias formales por parte del Inder, Telemedellín, Win Sports y la Policía Nacional. De manera paralela, se analizaron las cámaras de seguridad, las transmisiones oficiales y los videos de los ciudadanos, para convertirlos en insumo probatorio ante las autoridades.

“Aquí tienen que haber sanciones drásticas, individuales y algunas colectivas, porque algunos de las barras se prestaron para estos actos delictivos. No se quedará así, porque muchas de las personas que van a las mesas de convivencia en el fútbol están involucrados en estos hechos. Entonces han traicionado la confianza de la ciudadanía y de la Administración Distrital”, dijo el alcalde.

Fico agregó que, aunque la Alcaldía continuará promoviendo escenarios de convivencia, advirtió que no se construirán con actores violentos.

“A mí me duele ver familias atemorizadas y con miedo de lo que pasó allá. Me duele escuchar testimonios de niños donde quedan aterrados por unos pocos violentos. Eso no puede pasar, ni es el ejemplo para ellos”, afirmó.

Además, anunció que la próxima semana la Alcaldía presentará ante la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol un paquete de sanciones que será sometido a consideración y votación.

Además, indicó que se mantiene el proceso de identificación de los responsables continúa, “el trabajo no para desde esa misma noche y hasta hoy. Esto es parte de lo que tenemos recolectado, no crean que son todos los videos ni todas las personas. Tenemos que hacer un trabajo a nivel nacional para que no vuelvan a entrar al estadio o tengan sanciones ante la justicia, porque algunos deben pagar con cárcel y cuando sean sancionadas en Medellín, no puedan entrar a ningún estadio de Colombia”, señaló.

A partir de esas indagaciones preliminares, se presentaron oficialmente tres carteles de los más buscados, en los que aparecen 45 personas señaladas de participar en hechos violentos, desmanes y el ingreso de pólvora y elementos prohibidos al estadio.

Ante los medios de comunicación, el alcalde presentó los videos captados por las cámaras del estadio, que eran desconocidos y explicó la manera en la que los responsables habrían ingresado la pólvora en camionetas y camiones. Asimismo, los daños a los torniquetes y otros bienes.

“Mire cómo van saliendo identificados, uno a uno. Ellos creen que nadie los está viendo. Todos van a tener que responder por daño a bienes públicos y privados. Querían ser famosos, pues los vamos a volver famosos, pero porque van a tener que responder con sus propios recursos y ante la justicia. No son hinchas. Son delincuentes”, enfatizó Gutiérrez.