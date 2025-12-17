“A esta gente hay que dejar de comerle cuento”: Fico sobre el paro armado anunciado por el ELN

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó al Ejército de Liberación Nacional, ELN, como una organización terrorista y lanzó fuertes cuestionamientos contra el Gobierno de Gustavo Petro por lo ser permisivos con los grupos armados ilegales, en medio de la compleja situación de orden público que vive el país.

“El ELN es una organización terrorista. Ellos posan de carácter ideológico, pero ¿qué ideología van a tener? La ideología de la muerte. Se dedican al narcotráfico, al secuestro, a la extorsión, al hurto y a hacerle daño a la gente”, afirmó el mandatario local al referirse a las acciones de ese grupo armado.

Fico arremetió contra el ELN y lanzó críticas al gobierno de Petro

Gutiérrez aseguró que mientras la mayoría de los colombianos trabaja para salir adelante, estas estructuras ilegales continúan afectando gravemente a la población.

“Mientras un país trabajador está tratando de salir adelante, estos tipos destruyen el país, dizque en nombre de la paz. A esta gente hay que dejar de comerle cuento”, expresó.

En sus declaraciones, el alcalde también criticó lo que considera beneficios otorgados a organizaciones criminales desde el nivel central.

“No hacen sino darles gabelas a las estructuras criminales de parte del Gobierno Nacional. Aquí lo que el país tiene que hacer es rodear a las Fuerzas Militares, a nuestro Ejército y a la Policía y combatir esas estructuras criminales”, señaló.

Sobre los anuncios de paros armados y a sus consecuencias en distintas regiones del país dijo que “son unos vergüenzas. Dicen que hay un paro armado y mire el daño que han hecho: generan terror. Al mismo tiempo el ELN y las Farc destruyendo poblaciones enteras. Todo eso es el colmo, no más”, manifestó.

Finalmente, Fico aseguró que considera que los principales beneficiados de las actuales políticas de seguridad son los grupos armados ilegales.

“Los únicos que pueden darse por bien servidos con el gobierno Petro son el ELN, las Farc, el Clan del Golfo y cualquier estructura criminal. Es como que la forma para tener relación con el Gobierno es esa, es con los únicos que hablan”, concluyó.