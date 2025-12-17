“Perdí a muchos amigos”: sobreviviente del accidente de bus de estudiantes en Antioquia rompe el silencio desde el hospital

“Completo apoyo a todas las familias que perdieron sus hijos (…), yo también perdí muchos amigos”. Con estas palabras, Ana Isabel Pulgarín, una de las sobrevivientes del trágico accidente de bus en Remedios, rompió el silencio y envió un mensaje de solidaridad a las familias golpeadas por una de las tragedias viales más dolorosas que ha vivido Antioquia en los últimos años.

Para leer:La historia del único conductor que se detuvo para auxiliar en accidente bus de estudiantes en Antioquia: muchos siguieron de largo

La joven, recién egresada del Liceo Antioqueño de Bello, hizo público su testimonio este martes a través de sus redes sociales, donde relató el difícil proceso de recuperación física y emocional que atraviesa tras el siniestro ocurrido en la madrugada del domingo 14 de diciembre, cuando un bus que transportaba estudiantes de regreso a Medellín desde una excursión en Coveñas cayó a un abismo en el municipio de Remedios. El accidente dejó un saldo de 17 personas fallecidas, entre ellas 16 estudiantes que se habían graduado junto a Ana Isabel.

Desde el hospital, sobreviviente del bus accidentado en Remedios envía mensaje tras la muerte de 17 personas

Desde una cama de hospital, la joven compartió con sus seguidores los detalles de las intervenciones quirúrgicas a las que ha sido sometida como consecuencia del fuerte impacto. En sus historias de Instagram, explicó que los médicos lograron retirarle fragmentos de vidrio que quedaron incrustados en su cuerpo y que, por fortuna, no comprometieron su columna vertebral.

“Me sacaron un vidrio que tenía en la espalda, cerca de la columna, el cual gracias a Dios no me llegó a tocar la columna”, relató Ana Isabel, quien también contó que fue sometida a una reconstrucción facial y que actualmente utiliza una férula dental debido a las lesiones sufridas en el rostro. “Casi pierdo los dientes, los tenía muy sueltos”, añadió, mientras mostraba las zonas intervenidas.

Además, la joven reveló que su pierna tuvo que ser reconstruida quirúrgicamente, una de las lesiones más graves que le dejó el accidente. Aun así, destacó el trabajo del personal médico y aseguró que, pese al dolor, se siente agradecida por seguir con vida.

En medio de su mensaje, Ana Isabel Pulgarín no ocultó la tristeza que la embarga por la pérdida de sus compañeros, muchos de ellos amigos cercanos con quienes compartió años de estudio y sueños de futuro. Entre lágrimas, expresó un mensaje que ha conmovido a miles de personas en redes sociales.

“Gracias por estar tan pendientes y doy mi completo apoyo a todas las familias que perdieron a sus hijos, a sus familiares y a sus hermanos, pues yo también perdí muchos amigos y he estado muy triste por eso”, afirmó la joven, convirtiéndose en una voz de consuelo en medio del duelo colectivo.

El accidente ocurrió cuando el grupo de estudiantes regresaba a Medellín tras celebrar su grado de bachillerato en la Costa Caribe. Por razones que aún son materia de investigación, el vehículo se salió de la vía y cayó por un abismo, generando una escena de caos y desesperación que marcó para siempre a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas.

Además de Ana Isabel, 19 personas sobrevivieron a la tragedia. De acuerdo con el último reporte oficial, cinco de ellas ya fueron dadas de alta, mientras que 15 continúan hospitalizadas en centros asistenciales de Medellín, Bello y Yolombó, todas en condición estable.

Cada testimonio de los sobrevivientes se ha convertido en una luz de esperanza en medio del dolor que dejó el accidente. Entretanto, Antioquia continúa acompañando a las familias que esperan respuestas claras sobre lo ocurrido y que hoy enfrentan uno de los golpes más duros de sus vidas: la pérdida de sus hijos, hermanos y amigos.

La historia de Ana Isabel Pulgarín refleja no solo la gravedad de la tragedia, sino también la fortaleza de quienes, aun desde el dolor, alzan la voz para honrar la memoria de quienes no lograron regresar a casa.