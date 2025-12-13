Cinco estaciones del Metro de Medellín fueron cerradas porque una persona se lanzó a las vías férreas

Por persona en la vía cinco estaciones del Metro de Medellín están sin servicio

Este sábado, 13 de diciembre, se reportó que una persona se lanzó a las vías del Metro de Medellín y por esta razón quedaron cinco estaciones del sistema fuera de servicio. La empresa a través de sus redes sociales informó a los usuarios que las estaciones afectadas son: Tricentenario, Acevedo, Madera, Bello y Niquía.

A las 5:32 pm se registró el hecho y a través de las redes publicaron el mensaje en el que confirmaron la suspensión del servicio en dichas estaciones.

“Por incidente con persona en la vía, la línea A del metro presta servicio entre La Estrella y Caribe. Estaciones fuera de servicio: Tricentenario Acevedo Madera Bello Niquía”, fue el reporte que publico el Metro de Medellín.

Al parecer, el proceso se ha tomado tiempo según lo han reportado usuarios que han llegado hasta las estaciones para poder usar el servicio.

“En Acevedo no están dejando ingresar para usar la línea K. ni en Niquía ni en ninguna estación de las cerradas hay buses para la gente que necesita conectar con otras estaciones. Qué raro que cuando en el norte pasa algo no hay plan de contingencia gratuita”, se quejó una de las usuarias sobre las 6:15 de la tarde.

¿Qué hacer si siente que no hay salida a sus problemas?

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla. No olvide que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Si siente ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutó, alteraciones del sueño o del apetito, es necesario que consulte sus síntomas con su médico o con un psicólogo.

Recuerde también que el Ministerio de Salud dispuso de algunas líneas de atención telefónica para prevención del suicidio en Colombia. Puede consultarlas haciendo clic aquí.

Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza y enojo, entre otras emociones, y hacen creer que no se puede volver a ser feliz. Busque ayuda para afrontar esta situación transitoria que sí se puede superar por más difícil que parezca.

Hablar sobre lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas: exteriorizar lo que sentimos nos hace sentir mejor.

¿Cómo evitar un intento de suicidio?

Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda, algunas se encuentran en nuestro círculo cercano, pero otras están disponibles a cualquier ciudadano.

Entre el primer grupo podemos encontrar apoyo en los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza. En el segundo incluimos a las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), centros de escucha, zonas de orientación escolar y universitaria, y a los líderes espirituales, entre otras alternativas.

Signos de alarma de conducta suicida:

Esté atento si observa alguno de los siguientes comportamientos en una persona.