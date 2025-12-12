Prepárese porque esto es lo que costarán las entradas para ver a Messi jugar con el Inter Miami contra Atlético Nacional

Medellín se prepara para una noche que quedará marcada en la memoria y la historia de del fútbol colombiano. El próximo 31 de enero de 2026, el Estadio Atanasio Girardot será el escenario de un duelo sin precedentes: Inter Miami CF, actual campeón de la MLS 2025, enfrentará a Atlético Nacional, en un partido que conectará al país con una de las ligas más influyentes del planeta.

El encuentro tendrá la presencia de Lionel Messi, el futbolista más ganador de la historia con 48 títulos, llegará a Colombia tras consagrarse campeón de la MLS Cup 2025.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de Inter Miami con Atlético Nacional?

Para este partido además de Messi estarán figuras como Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende. Atlético Nacional contará con referentes como David Ospina, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, William Tesillo y Edwin Cardona, en un choque que promete emociones de alto nivel.

“Para Atlético Nacional es un honor ser parte de un evento de esta magnitud. No se trata solo de un partido de fútbol, es una celebración de todo lo que representamos como institución y una oportunidad para demostrar que somos un club de talla internacional”, afirmó Sebastián Arango Botero, presidente de Atlético Nacional.

La organización del evento está a cargo de Sound Music Entertainment, LATIR y Mago, con el respaldo de NSN y Blue Entertainment, propietarios oficiales de la gira internacional del Inter Miami CF en la región.

Sobre el costo de las entradas, se anunció que Norte y Sur desde 400.000 pesos (cerca de 105 dólares), entre Oriental y Occidental los precios van de 800.000 pesos (cerca 210 dólares) y los 2 millones de pesos (cerca de 526 dólares).