Confirmada la fecha en la que Lionel Messi visitará Colombia para enfrentar a Atlético Nacional en Medellín

A través de una rueda de prensa realizada en la tarde de este miércoles 10 de diciembre, Atlético Nacional, de la mano de varios representantes del equipo y algunos delegados del Inter de Miami, se presentó oficialmente el “Partido de la Historia” entre ambos, que se jugará el próximo 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot, donde el amistoso hará ´parte de la pretemporada para ambos en un ambiente familiar y lleno de detalles.

Al parecer, y según detalles que se dieron a conocer, habrá un sinfín de actividades dentro y fuera del estadio para poder dar una experiencia completa a todos los asistentes, que, según información extraoficial, para asistir al encuentro deberán pagar boletas que oscilan entre los 400.000 pesos y los 2′000.000 de pesos colombianos, teniendo como atracción principal la presencia del mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Andrés Messi, que jugará por primera vez ante un club de nuestro país.

Con esto se confirma el interés de los dirigentes de Nacional en poder internacionalizar la marca a mercados amplios como el de Estados Unidos, y en especial de la mano de uno de los clubes con más fuerza de este país como lo es el Inter de Miami, que, no solo por sus jugadores, también por su trabajo administrativo, se ha convertido en uno de los elencos más famosos a nivel mundial que están fuera de la cúpula europea.