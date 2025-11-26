Artistas paisas intentaron cantar en el Metro de Medellín y usuarios les mandaron la Policía

Artistas paisas fueron bajados del Metro de Medellín al intentar cantar. (Foto: Captura de video @evannsotoo_ en Tiktok 26 de noviembre de 2025)

Hace un año se conoció el caso de reguetoneros de Bogotá que llegaron al Metro de Medellín con la intención de cantar y mostrar su talento en los vagones del tren, pero se llevaron una sorpresa, cuando un adulto mayor les preguntó si tenían permiso y al no creerles, les dijo que cantar y pedir plata no son cosas permitidas por lo que de inmediato activó el botón de emergencia del vagón. Ahora, se repitió el hecho pero con artistas paisas.

A través de las redes sociales se conocieron las imágenes en las que se observa a una pareja de artistas paisas, que con guitarra en mano se subieron a un vagón del tren y empezaron a cantar.

También le puede interesar: Reguetoneros bogotanos subieron a cantar al Metro de Medellín y adulto mayor activó botón de emergencia

Artistas paisas se subieron a cantar al Metro de Medellín y los bajaron

En las imágenes, que presuntamente fueron grabadas por ellos mismos, se observa cuando empiezan a cantar y un pasajeros, un adulto vestido de verde, los interrumpe, les hace algunas señales y les indica que no se puede cantar.

Los músicos reaccionaron, bajaron la guitarra, dejaron de cantar y se acomodaron en una de las zonas cercanas a la puerta del vagón.

En otro video publicado por ellos mismos, se observa que los bajaron del tren y que usuarios del sistema masivo de transporte de Medellín alertaron a la Policía Nacional.

Usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “Ay no, el metro de Medellín se caracteriza por estar limpio, viajar cómodo y tranquilo. Si dejan montar a cantantes, vendedores, etc, se vuelve un desastre, hay un lugar para cada cosa“, ”A favor del señor de verde. Si existe una cultura es para cumplirla, tranquilamente pueden cantar afuera de cualquier estación“, ”La cultura metro SE RESPETA. Es un espacio libre de ruidos, intromisiones y sobre todo libre de contaminación auditiva" y "Si quieres cantar entonces ve a otra parte, no en el Metro“.