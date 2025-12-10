Rescatan a niño de solo 5 años que habían dejado solo dentro de una vivienda en la comuna 13 de Medellín

Momento en el que niño de 5 años se encuentra con la Policía Nacional. (Foto: cortesía)

En las últimas horas se conoció el caso de un niño, de solo 5 años, que fue rescatado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, luego que pidiera ayuda desde la vivienda en la que habían dejado encerrado en horas de la madrugada, dentro de un inmueble en zona residencial de la comuna 13 de Medellín.

El caso se conoció cerca de las 4:00 de la mañana, cuando residentes del sector alertaron a las autoridades y reportaron que el niño estaba pidiendo ayuda desde el interior de una vivienda.

“De inmediato, una patrulla acudió al sitio y verificó que el niño estaba desprotegido, sin la presencia de un adulto responsable y en condiciones que ameritaban intervención urgente”, indicó la institución a través de un comunicado.

Además, confirmó que después de realizarle una valoración inicial, unidades especializadas del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia asumieron el procedimiento, le brindaron acompañamiento necesario al niño y coordinaron su traslado a la Comisaría de Familia de emergencia. Allí se inició el proceso para restablecer sus derechos y definir las medidas de protección necesarias.

“La institución reitera su compromiso de no dejar desamparado a ningún niño, niña o adolescente en el territorio nacional. Las labores preventivas, el contacto permanente con la comunidad y la acción decidida de nuestros uniformados permiten reaccionar a tiempo y proteger a quienes dependen de los adultos y del Estado para vivir en entornos seguros”, concluyó el documento.