Vivos de milagro: Se salvaron de morir estripados por una enorme roca que cayó de la montaña

A través de las redes sociales se conoció el impresionante video en el que se observa cómo dos hombres que se movilizaban en una moto se salvaron de morir aplastados por una enorme roca que rodó desde la montaña. En las imágenes se ve que llegaron hasta el frente de una vivienda, cuando presuntamente se percataron de lo que estaba por suceder, lograron bajarse de la moto dejándola en el suelo. El hecho se registró en el Dabeiba, departamento de Antioquia.

La roca en cuestión de segundos cayó de la montaña, justo encima de la motocicleta, que hacía pocos segundos los hombres habían dejado en el suelo.

“Iba a arrancar de ahí cuando se desprendió esa roca, demasiado grande, tocó fue salir corriendo. Ya cuando volteamos a ver ya la moto estaba totalmente estripada, no quedó nada”, le dijo Jorge Eliecer López a Noticias Caracol.

En el video de las cámaras de seguridad de una de las viviendas se observa cómo los dos hombres salieron corriendo mientras su moto queda completamente aplastada.

“En ese momento uno no sabe ni para dónde correr. Cuando nos devolvimos vimos que la moto quedó completamente acabada”, agregó.

Por su parte, el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, entregó detalles sobre el hecho e indicó que “200 metros antes de llegar al casco urbano de Dabeiba cayó una roca de inmensas proporciones. La saturación del terreno, debido a la cantidad de lluvia que viene cayendo, lo que hace es que caiga material a las vías”.

Sin duda, la tragedia podría haber sido de mayores proporciones y la moto evitó que la roca chocara contra las viviendas que están frente a la montaña.