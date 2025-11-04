La Renault Duster domina la lista de los carros más vendidos en octubre en Colombia

El mercado automotor tuvo un nuevo impulso este año con los registros de vehículos de octubre. Según el más reciente Boletín de Vehículos Nuevos de la ANDI y Fenalco, ese fue el mes con más vehículos registrados en lo que va del año, con 25.254 matrículas nuevas.

Las cifras, que revelan un aumento del 36,4 % frente al mismo período en 2024, posicionan al mes anterior como el octubre con las ventas más altas de la última década.

Las marcas y autos más registrados

Las cinco marcas con mayor número de matrículas fueron: Renault, Kia, Chevrolet, Toyota y Mazda con 14,8 %, 13,5 %, 7,9 %, 7,7 % y 6,7 % de ventas respectivamente, representando el 50,5 % del total de vehículos matriculados en el mes.

La línea Renault Duster, perteneciente a la marca líder, se posicionó como la número 1 en octubre y es la tercera más registrada en todo el año después con 6.999 unidades, después de la Kia K3 (7.663) y la Toyota Corolla Cross (7.114). Esta última, salió del top 20 después de ubicarse en el octavo lugar en septiembre, aunque en el acumulado anual ocupa el segundo lugar.

Octubre también reportó la mayor cantidad de ventas de vehículos eléctricos de todo el año, con 2.090 unidades. Para ese mismo en 2024 la cifra fue de 1.079 carros, por lo que el aumento fue cercano al 100%.

Los 20 carros más vendidos en octubre fueron:

Renault Duster – 990 unidades Mazda CX-30 – 935 Kia Picanto – 912 Kia K3 – 895 Foton BJ – 843 Chevrolet Onix – 656 Renault Logan – 565 Toyota Land Cruiser – 500 BYD Yuan UP – 468 Renault Kardian – 433 Nissan Kicks – 396 Mazda 2 – 380 Suzuki Swift – 379 Toyota Hilux – 376 Renault Arkana – 369 Kia Sonet – 359 Volkswagen Polo – 346 JAC HFC – 333 Renault Kwid – 325 Renault Koleos – 322

Un año positivo para el sector automotor

Entre enero y octubre de este año se han registrado 200.279 vehículos carros, un 30,2 % más que en el mismo período de 2024. Este aumento y los movimientos de marcas, líneas y tipos de vehículos más vendidos, evidencian el dinamismo de este sector en el país.