Apuñalaron a un hombre hasta matarlo porque le pidió a sus vecinos que no quemaran más pólvora

Hombre fue asesinado por pedirle a sus vecinos que no quemaran pólvora ceca de su casa

En las últimas horas se conoció el brutal caso, en el que un hombre fue asesinado a puñaladas luego que le pidiera en varias oportunidades a un grupo de personas que dejaran de tirar pólvora cerca de su vivienda. El hecho se registró en un barrio de La Ceja, al oriente de Medellín. La víctima fue un hombre de 40 años.

Según conoció El Colombiano, el hombre durante varias veces le pidió a sus vecinos que no quemaran más voladores cerca de su familia y esa habría sido la razón de la mortal agresión.

De acuerdo con el mismo diario, uno de los que se encontraba quemando la pólvora, fue el que le propinó una puñalada en la cabeza. Todo sucedió sobre la 1:30 de la mañana de este lunes festivo, 8 de diciembre, en el barrio El Concejo.

Desde Día de las Velitas, en la noche, varias personas estaban consumiendo licor y lanzando voladores, lo que ya había empezado a incomodar a Jhony Alejandro Quirama Gaviria y a su familia.

El reporte de la policía indicaría que Quirama salió en una oportunidad a pedirle a sus vecinos, de manera amable, que quemaran la pólvora más lejos de su casa, pero no le prestaron atención.

Como continuaron haciendo la quema de pólvora, terminaron lesionando a una mujer, pero sin mayor gravedad, pero la víctima salió a reclamar, por lo que uno de los hombres cogió un cuchillo y lo agredió en la cabeza, ocasionándole la muerte de manera instantánea.

De inmediato el agresor escapó del lugar, pero las autoridades conocen su identidad, por la información entregada por los familiares de la víctima y otros vecinos del sector que presenciaron el ataque en contra de este hombre.

La quema de pólvora en Colombia está prohibida y las sanciones pueden ser de 300 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 427.050.000 de pesos (cuatrocientos veintisiete millones cincuenta mil pesos).