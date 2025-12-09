Absurdo: Jóvenes se enfrentan a “guerras de bengalas” durante esta temporada decembrina

Momento en el que se enfrentan jóvenes en guerra de bengalas en Antioquia. (Foto: captura de video @AndresJRendonC 9 de diciembre 2025)

A través de las cámaras de seguridad y los reportes en video de algunos ciudadanos, se conocieron las llamadas “guerras de bengalas” que se están registrando en el corregimiento Santa Isabel, en Remedios, en el Nordeste de Antioquia. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció y anunció recompensa para dar con los “irresponsables”, que con estos ataques terminarían colapsando el sistema de salud.

En las imágenes que circulan en las redes sociales se observa cómo entre los grupos de personas se lanzan la pólvora entre sí.

También le puede interesar: María Corina Machado tendría que llegar a Oslo para su discurso por el Premio Nobel pero anuncian que la conferencia de prensa debió ser aplazada

Denuncian “guerra de bengalas” entre jóvenes en Antioquia

Según confirmó Caracol Radio, esta práctica entre jóvenes ya registró una primera víctima por aturdimiento, se trata de una mujer que no participaba en dichos enfrentamientos y que fue sorprendida por el impacto de una bengala.

“Se han presentado las mal llamadas guerras de bengalas, donde dos grupos de personas se hacen a lado y lado y se lanzan estos juegos pirotécnicos, lo cual puede resultar nefasto. Para tomar medidas, las personas que sean encontradas serán sancionadas; si son niños quienes manipulan la pólvora, los responsables serán sus padres”, le dijo a la emisora Ana Amelia Ángel Londoño, secretaria de Salud de Remedios.

Por su parte, el gobernador publicó un mensaje en el que escribió: “¡Qué irracionalidad! En Remedios se presentaron estos casos de uso irresponsable de pólvora. Ponen en riesgo su vida y la de otros. Les hace mucha gracia arriesgarse así para luego terminar en urgencias colapsando el sistema de salud".

Además, aseguró que “se buscan sus propios dolores y lamentos. Ofrecemos una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a encontrar a estos irresponsables. Apelemos a la sanción social y rechacemos este tipo de situaciones. Vivamos la Navidad sin pólvora: por la seguridad de nuestra familia y la tranquilidad de los animalitos".