Elcielo, el proyecto del paisa Juan Manuel Barrientos, sumó nuevos hitos Michelin y una apertura clave en Nueva York

Juan Manuel Barrientos, chef paisa y creador de Elcielo Restaurant, cierra 2025 con uno de los proyectos latinoamericanos de mayor proyección global. Anunció que fue un año que combinó reconocimientos internacionales, un aniversario simbólico y una expansión estratégica en Estados Unidos, con lo que reafirmó su presencia en algunos de los escenarios gastronómicos más competitivos del planeta.

Desde Estados Unidos llegaron los primeros hitos del año, con la ratificación de las estrellas Michelin en Miami y Washington D. C., un logro que pocas propuestas de origen latinoamericano han alcanzado de manera simultánea.

¿Cuáles son los premios Michelin que ha recibido Elcielo?

Estas distinciones no solo destacan la técnica y la creatividad detrás de cada propuesta, sino la capacidad del proyecto para sostener un menú sensorial que conecta identidad, memoria y vanguardia culinaria.

En Colombia, celebró otro momento histórico con la obtención de la Michelin Key para Elcielo Hotel Medellín. Esta distinción reconoce experiencias de hospitalidad que sobresalen por su diseño, su coherencia conceptual y la calidad de su servicio. La llave Michelin consolida al hotel como uno de los destinos más sobresalientes del país y como una muestra del nuevo lujo latinoamericano, centrado en lo emocional y en el valor cultural de la experiencia.

Este año también cumplió 18 años desde que Elcielo abrió sus puertas en Medellín, marcando el inicio de un proyecto que hoy tiene presencia en varias ciudades del mundo. La fecha simboliza la madurez de una visión que ha logrado que la gastronomía colombiana dialogue con escenarios internacionales sin perder su esencia.

El año concluye con la apertura de Elcielo New York, en una de las plazas gastronómicas más exigentes y observadas del mundo. Esta nueva sede representa una apuesta estratégica por el mercado norteamericano y un paso clave en la expansión internacional del proyecto, que busca acercar la alta cocina de autor con sello latinoamericano a una audiencia global.

Con dos estrellas Michelin activas en Estados Unidos, una Michelin Key en Colombia, un aniversario que marca su mayoría de edad y una nueva apertura en Nueva York, cierra el 2025 como uno de los referentes más influyentes de la alta cocina latinoamericana en el escenario mundial.