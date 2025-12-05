El Show de Rudolf regresa para abrazar el alma de Medellín destacando sus flores, las montañas y el sabor a migao

Medellín se prepara para una Navidad que se siente en cada ladito y es gracias al Show de Rudolf que vuelve al Teatro El Tesoro con “Medellín y la luz del corazón”, una función creada para tocar las fibras más profundas, en donde cada gesto, cada canción y cada flor en escena hace vibrar de emoción.

Hasta el 13 de diciembre, Rudolf, el reno de nariz roja que ya se convirtió en una tradición navideña desde 2013, llega a casa tras su viaje a Japón. Esta vez su aventura ocurre en la Medellín de las montañas, las silletas y las manos que comparten migao caliente en las mañanas.

Por primera vez el Show de Rudolf tiene a Medellín como protagonista

La historia se desarrolla cuando Rudolf pierde el brillo de su nariz, por lo que emprende un viaje que se vuelve espejo de la nostalgia y en el que aprende que la luz más poderosa no viene de fuera, sino de los actos sencillos del corazón.

En su recorrido se encuentra con figuras que representan lo mejor de lo paisa:

Canelo , el burro lector, que lleva en su paso la memoria de los caminos rurales, con las palabras más características de la región.

, el burro lector, que lleva en su paso la memoria de los caminos rurales, con las palabras más características de la región. La Abuela Pastora , cuyo abrazo sabe a hogar y cuyas palabras calman cualquier temor y está rodeada de flores.

, cuyo abrazo sabe a hogar y cuyas palabras calman cualquier temor y está rodeada de flores. Manolo, el perro fiel, esa compañía que aparece para recordarnos que nunca estamos solos.

La puesta en escena reúne a 21 artistas y más de 130 profesionales, entre actores, músicos, diseñadores y técnicos, que durante meses construyeron cada detalle para lograr transmitir lo que es Medellín.

Son 45 minutos de un espectáculo que logra lo que pocas obras alcanzan y es reavivar el orgullo, el sentimiento por las tradiciones y el reconocer la belleza que nos rodea.

Alejandro Vallejo, director del Teatro El Tesoro, lo sintetiza así: “Este show es un punto de encuentro para las familias y una oportunidad para celebrar los valores que nos unen como el amor, la solidaridad y la esperanza”.

Funciones y boletería

Las funciones se llevarán a cabo de martes a sábado, del hasta el 13 de diciembre, en el Teatro El Tesoro (Plaza Teatro, nivel 3, arriba de H&M). Entradas disponibles en: