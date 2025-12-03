Alumbrados Medellín 2025: ‘En Navidad, Medellín te quiere’, la fantasía y el arte tejido a mano

Cada año es parte de la tradición paisa que Medellín encienda la magia de la Navidad y le dé la bienvenida a diciembre con una novedosa edición de los Alumbrados EPM, que son obras de arte y fantasía tejidas a mano. Esta versión, las creaciones monumentales le rinden homenaje a los 350 años de fundación de la ciudad y a los 70 años de EPM.

Esta versión fue denominada “En Navidad, Medellín te quiere” y hasta el 12 de enero de 2026 estarán encendidas las luces en 61 puntos, entre parques, avenidas, barrios y los cinco corregimientos.

También le puede interesar: Alumbrados Navideños: Una fantasía tejida a mano que celebra los 350 años de Medellín

¿Hasta cuándo están encendidos los Alumbrados en Medellín?

Los Alumbrados de Medellín están hechos con ocho millones de bombillas, 600 kilómetros de manguera luminosa y 25.000 figuras elaboradas por 150 artesanas y artesanos cabeza de familia, quienes trabajaron durante todo el año en la llamada “Fábrica de los Sueños” ubicada en Itagüí.

El corazón de los Alumbrados está al lado del río, sobre la Avenida Regional en sentido sur - norte y tiene dos puntos desde donde se puede iniciar ya sea desde el Puente de Guayaquil y terminar en Parques del Río o viceversa. Durante todo el recorrido hay una amplia oferta de comidas, postres tradicionales como las fresas con crema, solteritas, dulce de pata, micheladas de mango viche o maracuyá.

0 of 12 Alumbrados Medellín 2025 Parques del Río “En Navidad, Medellín te quiere”, Alumbrados de EPM 2025 (Cortesía) Alumbrados Medellín 2025 Parques del Río “En Navidad, Medellín te quiere”, Alumbrados de EPM 2025 (Cortesía) Alumbrados Medellín 2025 Parques del Río “En Navidad, Medellín te quiere”, Alumbrados de EPM 2025 (Cortesía) Alumbrados Medellín 2025 Parques del Río “En Navidad, Medellín te quiere”, Alumbrados de EPM 2025 (Cortesía) Alumbrados Medellín 2025 Parques del Río “En Navidad, Medellín te quiere”, Alumbrados de EPM 2025 (Cortesía) Alumbrados Medellín 2025 Parques del Río “En Navidad, Medellín te quiere”, Alumbrados de EPM 2025 (Cortesía) Alumbrados Medellín 2025 Parques del Río “En Navidad, Medellín te quiere”, Alumbrados de EPM 2025 (Cortesía) Alumbrados Medellín 2025 Parques del Río “En Navidad, Medellín te quiere”, Alumbrados de EPM 2025 (Cortesía) Alumbrados Medellín 2025 Parques del Río “En Navidad, Medellín te quiere”, Alumbrados de EPM 2025 (Cortesía) Alumbrados Medellín 2025 Parques del Río “En Navidad, Medellín te quiere”, Alumbrados de EPM 2025 (Cortesía) Alumbrados Medellín 2025 Parques del Río “En Navidad, Medellín te quiere”, Alumbrados de EPM 2025 (Cortesía) (Cortesía) Alumbrados Medellín 2025 Parques del Río “En Navidad, Medellín te quiere”, Alumbrados de EPM 2025 (Cortesía) (Cortesía)

El gran recorrido por el río Medellín

El Paseo del Río y Parques del Río será nuevamente el corazón de los Alumbrados. A lo largo de 1,5 kilómetros, los visitantes podrán recorrer cuatro tramos temáticos que incluyen: