Alumbrados Navideños: Una fantasía tejida a mano que celebra los 350 años de Medellín

Ocho millones de bombillas, 600 kilómetros de manguera luminosa y 25 mil figuras tejidas por 150 artesanas y artesanos cabeza de familia darán vida a “En Navidad, Medellín te quiere”, la edición 58 de los Alumbrados EPM. Este año, la tradicional decoración rinde homenaje a los 350 años de fundación de la ciudad y a los 70 años de Empresas Públicas de Medellín (EPM), con una puesta en escena que une arte, historia, innovación y espíritu navideño.

Los Alumbrados EPM se encenderán oficialmente el viernes 28 de noviembre, durante el tradicional Ritual de Encendido en Parques del Río, y podrán disfrutarse hasta el lunes festivo 12 de enero de 2026, entre las 6:00 p. m. y las 12:00 de la noche.

¿Cómo serán los Alumbrados Navideños de EPM en Medellín este 2025?

En total, 61 puntos de Medellín, incluidos los cinco corregimientos, se vestirán de luz y color.

“El alumbrado es una invitación a salir en familia, a reencontrarnos y a disfrutar de la ciudad. Esperamos la llegada de más de 400.000 turistas entre diciembre y enero”, expresó el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, presidente de la Junta Directiva de EPM.

Por su parte, John Maya Salazar, gerente general de la empresa, destacó que esta edición celebra “la magia de los servicios públicos, el trabajo de nuestra gente y la historia de Medellín, todo en un ambiente decembrino que fortalece el sentido de pertenencia”.

Son obras de arte hechas a mano

Cada figura de los Alumbrados es elaborada en la “Fábrica de los Sueños”, donde un equipo de 440 personas, entre diseñadores, ingenieros, artesanos, electricistas y soldadores, transforma los bocetos en piezas monumentales.

Las 150 madres cabeza de familia encargadas del tejido a mano confeccionaron figuras que alcanzan hasta 30 metros de altura, representando símbolos, personajes y tradiciones de la capital antioqueña.

“Los Alumbrados EPM dinamizan la economía y generan empleo, además de atraer miles de visitantes que dejan una importante derrama económica para la región”, resaltó Humberto Iglesias, vicepresidente de Negocios de EPM.

El recorrido central se extiende por 1,5 kilómetros del Paseo del Río, entre el puente de Guayaquil y el Edificio EPM. Allí, los visitantes encontrarán cuatro tramos temáticos: el primero rinde homenaje a los 350 años de Medellín y los 70 años de EPM con un árbol de Navidad de 25 metros, figuras emblemáticas como el Castillo Escudo Medellín y una torre de energía de tamaño real.

El segundo tramo destaca la cultura paisa con una experiencia inmersiva dentro de un carriel gigante, silleteros, trovadores y una chiva decorada con flores. El tercero se ilumina con un jardín colgante de 9121 flores hechas a mano y figuras de aves y mariposas. El último tramo evoca las tradiciones decembrinas, con un pesebre monumental, los Reyes Magos y un “Domo de la Navidad” donde se proyectará un espectáculo de video mapping gratuito cada noche.

Además del nodo central, el Centro de Medellín conserva su ruta tradicional con decoraciones en el Parque de Bolívar, la avenida La Playa, la Plaza Botero y el Parque San Antonio. También se iluminarán espacios turísticos como la avenida Las Palmas, la carrera 70, el cerro Nutibara y el Parque Lleras.

Navidad que impulsa a la ciudad

La Alcaldía de Medellín acompañará la temporada con una agenda cultural y artística que incluye las Calles de los Artistas, el Desfile de Mitos y Leyendas y los alumbrados en los parques barriales. La inversión total de la temporada navideña asciende a 40.000 millones de pesos, con una proyección de 600.000 millones de pesos en derrama económica.

“Queremos que esta Navidad sea una oportunidad para que todos ganen: los hoteles, los taxistas, los artistas y los vendedores informales”, afirmó el alcalde Gutiérrez.