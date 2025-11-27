Sin ropa dejaron a dos presuntos ladrones luego de hurtar un celular

Momento de la captura de dos presuntos ladrones en Medellín. (Foto: Captura de video @DenunciasAntio2 27 de noviembre de 2025)

Con el paso de los días se han vuelto más recurrente las acciones de justicia por mano propia, en particular cuando son atrapados los presuntos ladrones en las calles de las principales ciudades del país. En Medellín esta práctica es cada vez más común y como prueba de ello quedan las decenas de videos que rápidamente circulan a través de las redes sociales.

En las últimas horas se conoció un video en el que aparecen dos jóvenes, a los que les quitaron la ropa, los dejaron desnudos, luego de señalarlos de ser responsables del robo de un celular.

Dos presuntos ladrones fueron agredidos y desnudados por robarse un celular

Según reveló Denuncias Antioquia, los dos sujetos terminaron en manos de los uniformados de la Policía Nacional, luego de presuntamente haber robado un celular en el centro de la ciudad.

“Ladrones capturados en San Juan, momentos antes habían hurtado un celular“, dice el mensaje con el que acompañaron las imágenes.

En el video se observa a dos jóvenes, uno de ellos completamente desnudo y el otro solamente con un pantalón de color azul turquesa.

“Vean estas ratas. Dizque robando. Los empelotaron a los dos”, dice la persona que graba las imágenes, mientras que se escucha la voz de la que sería la víctima que dice: “voz eres que te llevaste el celular. Cuando te tiré el carro fue que tiraste el celular”.

Uno de los presuntos ladrones le respondió: “yo no tiré el celular, yo se lo devolví”. A lo que ofuscado el hombre que logró atraparlo, lo contradice, y parece indicar que cuando tiró el celular era para que otra persona lo agarrara.

Por ahora, es importante aclarar que tomar justicia por mano propia es un delito y los que participan puede terminar enfrentando un proceso judicial.