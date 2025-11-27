Medellín otorga importante reconocimiento a empresario clave de los más grandes conciertos del país

Detrás de los más grandes espectáculos siempre hay un equipo de cientos de personas que trabaja durante días enteros para lograr que todo salga perfecto. Y junto a ellos, líderes que coordinan, impulsan y transforman la industria para que esos momentos inolvidables cobren vida. En Medellín, uno de esos referentes recibió un importante homenaje por su aporte al entretenimiento y la cultura en el país.

Diomar García fue distinguido con la Condecoración Orden al Mérito Don Juan del Corral, en grado Plata, una de las máximas distinciones otorgadas por el Concejo de Medellín a quienes contribuyen significativamente al desarrollo social, cultural y económico del territorio.

También le puede interesar: Concierto J Balvin: El niño de Medellín vuelve a casa

Diomar García recibió Condecoración Orden al Mérito Don Juan del Corral, en grado Plata

A través de este reconocimiento se destaca a Diomar García por su papel en la transformación del ecosistema cultural y de eventos en Colombia, así como su contribución al posicionamiento del país como referente internacional en la industria del espectáculo. Su liderazgo, capacidad de gestión y visión estratégica han permitido que artistas, iniciativas y proyectos encuentren un escenario sólido para crecer y proyectarse dentro y fuera del país.

Al frente de Diomar García Eventos, se ha consolidado una de las promotoras más influyentes del país, impulsando procesos que han dinamizado la economía creativa, fortaleciendo la escena cultural y generado miles de oportunidades laborales en el sector.

Esta condecoración reafirma el valor de quienes trabajan por transformar territorios y proyectar a Colombia en el panorama internacional del entretenimiento.

A lo largo de su trayectoria, el empresario ha logrado cumplir con los exigentes requerimientos de artistas de talla mundial como Karol G, que tuvo la producción de Diomar García Eventos para la realización de varios de sus conciertos masivos en Colombia.

De igual manera, la productora es ahora la encargada del espectáculo que presentará este sábado, 29 de noviembre, J Balvin, con su show “Made in Medellín, Ciudad Primavera”, reafirmando así la relevancia de la compañía en la organización de eventos de gran formato y en el acompañamiento de dos de los artistas paisa más influyentes del momento.