Concierto J Balvin: El niño de Medellín vuelve a casa

J Balvin anunció que volverá a Medellín en concierto y será el próximo 29 de noviembre. Este año, es el turno para “Made in Medellín - Ciudad Primavera”, en donde revivirá sus clásicos como Tranquila, 6 AM, Ay Vamos, Ginza, Safari, Machika, Mi Gente, La Canción, Rojo, Morado, y muchos más.

PUBLICIDAD

Este nuevo show es la oportunidad para reafirmar su compromiso con sus fans a través de la música y de los éxitos que han puesto a bailar reguetón al mundo entero.

También le puede interesar: Un fanático de J Balvin lo acusó de “vestirse mal” y así respondió el artista

Concierto de J Balvin en Medellín

Recientemente, Balvin inició su gira “Back To The Rayo Tour” en Norteamérica, que cuenta con 27 ciudades en su recorrido. Será un show en el que subirá el nivel tanto artístico como en producción y puesta en escena, contagiando a sus seguidores con su gratitud y energía. Además la producción ha deslumbrado a los asistentes de los primeros shows, sentimiento que se ha incrementado a medida que avanza el tour.

Sin importar cuántos escenarios conquiste, Balvin nunca pierde de vista a Medellín y el amor profundo que siente por su ciudad: “Medellín me dio la bendición de ser lo que soy; lo mínimo es regresarle todas las glorias que me ha dado mi ciudad”, dijo.

La cita es en el Estadio Atanasio Girardot el 29 de noviembre de 2025 para una experiencia única e inmersiva con “Made in Medellín - Ciudad Primavera”, de la mano del ícono global de la música y la moda, J Balvin, en una producción de Diomar García Eventos y Siete Entertainment.

De acuerdo con la organización, las boletas se encuentran disponibles en Tuboleta. Pero, habrá una preventa exclusiva para clientes con tarjetas Bancolombia: del lunes 31 de marzo a las 10:00 a.m. hasta el jueves 3 de abril a las 10:00 a.m. o hasta agotar existencias. La preventa permite la compra de hasta 10 boletas para palcos y hasta 4 boletas para otras localidades por cada tarjeta Bancolombia. La venta general será a partir del 3 de abril a las 10:00 a.m.