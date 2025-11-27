¿Daniel Quintero rompió cobijas con el Pacto Histórico?

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y quien sigue aspirando a la presidencia de la República en medio de procesos legales, publicó un mensaje a través de sus redes sociales en el que habría manifestado su inconformidad con el Pacto Histórico y lo que estaría pasando con la izquierda.

Quintero luego de la consulta del Pacto Histórico, de la que se retiró, pero que salió en el tarjetón como la tercera opción y en la que fue elegido como candidato a Iván Cepeda, todo cambió.

Daniel Quintero arremetió contra el Pacto Histórico

Quintero publicó un mensaje a través de sus redes sociales, el cual acompañó con un video del presidente durante su más reciente consejo de ministros en el que habló de la división de la izquierda.

"Fue el Pacto Histórico el que obró mal, no solo conmigo, con Caicedo y cientos de candidatos que fueron excluidos y que hoy buscan espacios de participación“, dijo Quintero.

La publicación es en respuesta a lo que dijo el presidente durante el consejo: “En Santa Marta nos gana la política tradicional, acabamos de observarlo. El pueblo del Magdalena no nos acompañó. Era difícil porque era tiempo contrario, porque yo no puedo estar con organizaciones que se dicen de izquierda, que buscan dividir la izquierda en este momento. Porque dividir la izquierda y el progresismo en este momento es entregarle, a quienes nos llevaron a una crisis humanitaria, a un genocidio”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Así es, por eso no votaré de nuevo por todo lo que represente el pacto histórico“, ”Y arranca la campaña de Quintero como venganza por no ver quedado como candidato electo por el pacto histórico, no demora en pedirle perdón al uribismo e incluso aliarse a ellos, es más yo creo que ya inicio alianza bajo cuerda y ahora sale con esta malpar***“ y ”En los momentos críticos es cuando se conocen a los verdaderos aliados, los que anteponen sus egos e intereses personales por encima de un proyecto político histórico y deciden irse (como Quintero y Caicedo), pues nunca estuvieron, ni entendieron la trascendencia del proceso, eso ténganlo por seguro…“.