Otro golpe: Fallo de tutela confirmó que a Daniel Quintero no se le negaron sus derechos al querer inscribir su candidatura

Fallo de tutela en contra de Daniel Quintero Calle niega que se le violen sus derechos

En las últimas horas, Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y aspirante de la izquierda para las próximas elecciones presidenciales del 2026, se conocieron dos golpes para su deseo de convertirse en presidente de Colombia. El primero fue el de la Registraduría que le confirmó que no podría inscribirse porque ya había sido registrado como parte de la consulta del Pacto Histórico.

Ahora, se conoce que un fallo de tutela del Juzgado 62 Administrativo de Bogotá concluyó que al no poder inscribir su movimiento para recoger firmas, no se le vulneraron derechos como elegir y ser elegido, al acceso a cargos públicos y al debido proceso.

Daniel Quintero también pierde Tutela con la que alegaba que le violaban sus derechos de elegir y ser elegido

A través de la tutela el exalcalde aseguró que no está afiliado a ninguno de los tres partidos que participaron en la consulta y que en el proceso solo estuvo el Polo, por lo que solo tenían participación Iván Cepeda y Carolina Corcho. Sin embargo, el fallo indica que la inscripción formal fue 26 de septiembre y que hasta el 3 de octubre no se ejecutaron modificaciones.

El fallo del Juzgado, conocido por El Colombiano, también indica que Quintero cuando fue a inscribir su comité ante la Registraduría, no podía hacerlo de manera intempestiva y que se requería cita previa.

“Este despacho no encuentra evidencias acciones u omisiones que vulneren o amenacen con vulnerar los derechos invocados, toda vez que justamente el registro del comité aún no se encuentra resuelto”, dice el fallo.

Luego de recibir los dos golpes en contra, Quintero insistió en que no pertenece a ninguna colectividad y divulgó a través de su cuenta en X una certificación del Polo en la que se señala que “no se encuentra afiliado”.

De esta manera, insiste en que se trata de “trabas que se han impuesto” y que la resolución de la Registraduría “es un golpe contra la democracia (...) así violan la voluntad popular, así silencian a los que no nos arrodillamos. Vamos a usar todos los mecanismos legales, pero también los morales”.