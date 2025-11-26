Cae banda dedicada a ofrecer y realizar cirugías estéticas a mujeres sin título profesional en Medellín

La Fiscalía General de la Nación dejó en evidencia a Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, señaladas como las presuntas articuladoras principales de una red dedicada a realizar procedimientos estéticos de manera irregular en Medellín. Las cirugías, según las autoridades, se realizaban en condiciones inadecuadas de higiene y en quirófanos improvisados ubicados en distintos inmuebles de la ciudad.

Esta banda habría atraído a por lo menos 55 mujeres, quienes fueron captadas a través de publicaciones en redes sociales que ofrecían a bajo costo para un tratamiento denominado “lipólisis láser con transferencia glútea”.

También le puede interesar: “Lo de Wilmar Mejía, alias Chulo, es muy grave”: Gobernador de Antioquia por revelación que confirma que es parte de la inteligencia del país

Capturan a dos mujeres detrás de banda dedicada a hacer cirugías estéticas clandestinas

De acuerdo con el ente acusador, varias de las pacientes sufrieron graves afectaciones en su salud: algunas adquirieron una bacteria no tuberculosa que les generó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes.

De acuerdo con los elementos probatorios, Mosquera Aguirre sería la responsable de ejecutar los procedimientos invasivos pese a no contar con título de médica cirujana ni certificaciones en el área de la salud. Por su parte, Rojas Tobón estaría encargada de la captación de víctimas, la gestión comercial y la recepción de los pagos en su cuenta bancaria.

Una fiscal de la Seccional Medellín les imputó los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad masa y lesiones personales dolosas. Rojas Tobón se allanó a los cargos, mientras que Mosquera Aguirre aceptó dos de ellos: estafa agravada en modalidad masa y lesiones personales dolosas.

Una juez de control de garantías las envió a la cárcel y emitió orden de captura para su cumplimiento.

Estos hechos se suman a la reciente judicialización de otras tres personas, presuntamente involucradas como auxiliares en los procedimientos, incluyendo administración de medicamentos, anestesia local y masajes posquirúrgicos.

Además, las investigaciones continúan para esclarecer la totalidad de responsabilidades dentro de esta red que operaba al margen de la ley.