“Lo de Wilmar Mejía, alias Chulo, es muy grave”: Gobernador de Antioquia por revelación que confirma que es parte de la inteligencia del país

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticó fuertemente la revelación de Noticias Caracol sobre la participación de Wilmar Mejía, director de inteligencia, como representante del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.

Según reveló el noticiero, Wilmar Mejía es un licenciado en Educación Física, que durante el gobierno Petro se convirtió en uno de los hombres más importantes de la inteligencia del Estado.

También le puede interesar: ¿Qué hace la secta ultraortodoxa que tenía a los 17 menores en Antioquia?

Gobernador de Antioquia pidió

De acuerdo con la investigación del noticiero, desde marzo del 2024, Mejía fue nombrado por el presidente como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.

A través de una publicación, el gobernador escribió en X, antes Twitter: ¿Qué interés tiene Petro en que un hombre quien, al parecer, es aliado de FARC esté en el Consejo Superior de la @UdeA como su representante? Lo de Wilmar Mejía, alias Chulo, es muy grave. La comunidad universitaria debe pronunciarse y exigir su salida. Debe renunciar".

Además, en un video dijo: “Empieza también uno a entender por qué de tiempo atrás, ha parecido evidente a los ojos de muchos la interferencia de redes de terrorismo en las universidades públicas de Colombia”, dijo el mandatario de los antioqueños durante una rueda de prensa.

Además, la investigación reveló que a Mejía lo apodan como el “Chulo”, y que sería el encargado de acercar a las organizaciones criminales con integrantes de la fuerza pública.

“Solicito a la comunidad académica de la Universidad de Antioquia, a la comunidad estudiantil, que exijamos al unísono la renuncia de alias Chulo al consejo Superior de la Universidad de Antioquia y eliminar su incidencia, directa o indirecta en cualquier otro órgano directivo de la institución superior pública alguna en la que se sienta su larga mano", dijo el mandatario de los antioqueños.