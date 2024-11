Reguetoneros bogotanos subieron a cantar al Metro de Medellín y adulto mayor activó botón de emergencia

A través de las redes sociales se conoció del video en el que se observa a tres jóvenes con un bafle cantando reguetón en un vagón del Metro de Medellín cuando un adulto mayor se les acerca para preguntarles si tienen permiso para hacerlo, aunque uno de los jóvenes le dice que cree que sí, el señor le indica que cantar y pedir plata no son cosas permitidas y de inmediato activa el botón de emergencia del tren.

El adulto mayor una vez oprime el botón de emergencia, les vuelve a hablar a los jóvenes cantantes y

les dice que: “es la Cultura Metro”.

Uno de los de los jóvenes le dijo al adulto mayor que: “No estamos pidiendo plata, estamos compartiendo arte. Es trabajo para promocionar el arte, pero no pedimos”.

Sin embargo, el vagón de metro fue detenido y los jóvenes bajaron a la estación. “Lo bloquearon

porque estábamos cantando. Ese señor colocó el botón de emergencia y pararon el Metro totalmente”, dijo otro de los integrantes.

Luego, explicaron que “para no afectar a las personas del Metro de Medellín, ni ofender a la cultura Metro, decidimos salirnos y hacernos en una parte de afuera, en unas escaleras, en pleno centro de Medellín. Ahí comenzamos a hacerlo y realmente las personas que estaban ahí se lo disfrutaron”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Felicito al señor increíble el sentido de pertenencia por el metro son más de 25 años con la cultura metro por eso es el metro mejor conservado del mundo”, “¿Alguien conoce al señor? excelente exponente de la cultura metro”, “está súper pegajoso el tema pero en el metro no se puede hacer eso es cultura metro” y “bienvenidos a medallo, pero en el metro, no se canta, no se come, no se pide, y buen tema”.