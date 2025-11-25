“Petro les pagó a los peores criminales el apoyo y financiación de su campaña”: Gobernador de Antioquia que insiste en que siempre criticó la libertad de alias Calarcá

Andrés Julián Rendón señaló a Petro de pagarles a los peores criminales tras escándalo de las disidencias de las Farc

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió al escándalo que rodea al gobierno del presidente Gustavo Petro, en el que se revelan detalles de sus nexos con las disidencias de las Farc a través de los computadores y las USB que se le incautaron a alias Calarcá, cuando fue interceptado en camionetas de la UNP en las vías antioqueñas.

El mandatario departamental insistió en que Petro “les pagó a los peores criminales”, por haber intercedido en llevarlo al poder.

También le puede interesar: “No he recibido ni recibiré un dólar del ELN”: Petro en respuesta a señalamientos tras señalamientos de disidencias de las Farc

Gobernador de Antioquia aseguró que siempre criticó que se dejara en la libertad a alias Calarcá

“Antioqueños, la investigación de @NoticiasCaracol da cuenta de lo que mi gobierno ha reclamado y padecido sobre Calarcá: Petro les pagó a los peores criminales el apoyo y financiación de su campaña entregándoles la inteligencia del Estado y la lealtad de algunos altos oficiales de las FF. MM. Hoy queda claro que la “paz total” es un concierto para delinquir entre el gobierno Petro, la Fiscal General y los bandidos de FARC", escribió el mandatario a través de su cuenta de X, antes Twitter, en donde también publicó un video.

En las imágenes, el gobernador publicó las imágenes de lo que sucedió el 23 de julio de 2024, cuando se registró el operativo en inmediaciones de Porcesito en el nordeste del departamento, cuando se detuvieron las camionetas de la UNP, en las que se movilizaba alias Calarcá.

Ese días el gobernador felicitó a las fuerzas militares por el logro de esa operación. Además, indicó que “ese día no se capturó a un delincuente común, sino a un criminal de alto perfil“.

El gobernador enumeró algunos hechos que involucran a alias Calarcá: Ataque al helicóptero en Amalfi, 13 policías asesinados, el 21 de agosto de 2025; familias desplazadas en Valdivia, mayo 2025; familias desplazadas en Briceño, octubre 2025.

Además, aseguró que el informe de Noticias Caracol da cuenta de lo que “llevamos 16 meses denunciando y evidenciando”.