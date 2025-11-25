¿Cómo ahorrar a la hora de comprar viajes para ir al Mundial de Fútbol 2026?

El Mundial de Fútbol 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, ya está despertando el interés de muchos aficionados colombianos, que sueñan con vivir de cerca la emoción del evento deportivo más importante del planeta. Aunque la FIFA solo realizará el sorteo de grupos el próximo 5 de diciembre, las reservas de viajes ya muestran una tendencia inusual: los hinchas están planificando con más de un año de anticipación.

Según Viajes Falabella, ya más de 1000 colombianos reservaron viajes hacia Estados Unidos, México y Canadá en fechas que coinciden con el torneo, entre junio y julio de 2026. Nueva York, Miami y Ciudad de México concentraron el 90 % de las ventas, consolidándose como los destinos preferidos de quienes ya organizan su aventura mundialista.

También le puede interesar: Alumbrados Navideños: Prepárese para el ritual de encendido de la Navidad en Medellín

Cinco claves para poder ahorrar al comprar los viajes para ir al Mundial de Fútbol 2026

Comprar con anticipación

“Este es el momento ideal para reservar, ya que los precios siguen siendo más accesibles antes de la definición oficial de las ciudades donde jugará cada selección. Anticiparse permite acceder a mejores tarifas tanto en vuelos como en hoteles, que actualmente cuentan con más ofertas y disponibilidad. Una vez se confirme el calendario del Mundial, los precios pueden subir y la disponibilidad agotarse”, explicó Diego Valencia, analista comercial de Viajes Falabella.

Comprar en paquete

La recomendación es adquirir “un paquete que incluya vuelo y hotel permite gestionar todo en una sola reserva y acceder a tarifas más económicas que si se compran por separado. Además, como aún no se conocen las sedes exactas, es más conveniente llegar primero a una ciudad del país anfitrión y luego moverse localmente, pues comprar desde Colombia después del sorteo será más costoso”.

Elegir hoteles con cancelación gratuita o cambios sin penalidad

Para enfrentar los posibles ajustes una vez se conozcan las sedes oficiales, “la recomendación es seleccionar hoteles con cancelación gratuita o con opción de modificación sin cargos. Esto puede verificarse fácilmente en la página web, la app o en las tiendas físicas, buscando la marca de “cancelación gratuita”. Así, si se deben hacer cambios de ciudad o de fechas, no habrá penalidades".

Aprovechar actividades complementarias en cada destino

Valencia enfatizó en que “además de la experiencia futbolera, los destinos del Mundial ofrecen actividades paralelas. Por ejemplo, quienes se hospeden en Miami pueden viajar a los parques de Disney o Universal en Orlando, que ofrecen descuentos y promociones para este tipo de actividades que complementan el viaje y permiten aprovechar los días libres entre partidos”.

Hospedarse cerca del estadio

Para reducir traslados, costos adicionales y vivir plenamente el ambiente mundialista, “la recomendación es elegir hoteles ubicados cerca de los escenarios deportivos. La página y la app permiten buscar hoteles directamente en el mapa: al ubicar el estadio, se despliegan los alojamientos disponibles en el área ”.