Alumbrados Navideños: Prepárese para el ritual de encendido de la Navidad en Medellín

Medellín se prepara para brillar una vez más con el encendido oficial de los Alumbrados EPM, y será este viernes 28 de noviembre cuando se abrirá la temporada decembrina con el tradicional ritual.

El encendido de los tradicionales Alumbrados Navideños de EPM es uno de los eventos más esperados por habitantes y visitantes de Medellín.

¿Cuándo se encienden los Alumbrados en Medellín?

EPM anunció que los Alumbrados en Medellín se encenderán el viernes 28 de noviembre a partir de las 6:00 p.m. El acto inaugural incluirá un ritual simbólico en el stand dedicado a las tortas conmemorativas de los 350 años de Medellín y los 70 años de servicio de EPM, una celebración conjunta que marca la historia y el desarrollo de la ciudad.

La cita oficial será en Parques del Río, desde donde los asistentes podrán iniciar el recorrido por las principales instalaciones luminosas. Este año, la ciudad contará con 61 puntos iluminados, 25.000 figuras decorativas y cerca de 8 millones de bombillas, distribuidas en diferentes sectores y corredores turísticos.

Los Alumbrados podrán disfrutarse hasta el lunes festivo del 12 de enero de 2026, convirtiéndose nuevamente en un atractivo central para la temporada decembrina y un punto de encuentro para miles de familias.

¿Cómo serán los Alumbrados Navideños de EPM en Medellín este 2025?

En total, 61 puntos de Medellín, incluidos los cinco corregimientos, se vestirán de luz y color.

“El alumbrado es una invitación a salir en familia, a reencontrarnos y a disfrutar de la ciudad. Esperamos la llegada de más de 400.000 turistas entre diciembre y enero”, expresó el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, presidente de la Junta Directiva de EPM.

Por su parte, John Maya Salazar, gerente general de la empresa, destacó que esta edición celebra “la magia de los servicios públicos, el trabajo de nuestra gente y la historia de Medellín, todo en un ambiente decembrino que fortalece el sentido de pertenencia”.