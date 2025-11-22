“Yo no me niego a la ciencia”: el duro llamado de Petro a la COP30 por no hablar de combustible fósiles en un documento crucial

El presidente colombiano, Gustavo Petro, habla durante la ceremonia de investidura del general William Rincón como nuevo director de la Policía Nacional, el viernes 24 de octubre de 2025, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Iván Valencia)

El presidente Gustavo Petro se manifestó con contundencia en X en contra del borrador de declaración final de la COP30, criticando que este no menciona a los combustibles fósiles como la principal causa de la crisis climática. Su fuerte mensaje se da un día después de la fecha en la que debía terminar el importante evento en Belém do Pará, pero que aún sigue activo por los tropiezos para llegar a un acuerdo final.

Petro fue uno de los más acérrimos críticos de la situación climática actual durante la cumbre, advirtiendo que el mundo está encaminado al colapso climático y criticando abiertamente las políticas de Trump, Israel y de varios estados Europeos.

“La causa de la crisis climática son los combustibles fósiles”

“No puedo contradecir la ciencia, ni como hombre de izquierda ni como hombre de razón, ni como heredero de la libertad que nos dejó el pueblo Grancolombiano y su conductor: Bolívar”, comienza el presidente, y continúa: “Soy presidente de Colombia y dije que Colombia sería potencia mundial de la vida, y once millones y medio de seres humanos me acompañaron con su voto y ese es un mandato del pueblo colombiano que no desobedeceré”.

Petro se negó a aceptar que la declaración de la ciencia ceda a los intereses de las naciones fósiles y recalcó que “la causa de la crisis climática son los combustibles fósiles que usa el capital”. Advirtió que “si no se dice eso, todo lo demás es hipocresía” y afirmó que la vida en el planeta solo es posible “si nos separamos del petróleo, el carbón y el gas natural, como fuente de energía”.

"Colombia se opone a una declaración de la COP 30 que no diga la verdad científica al mundo", termina reiterando con contundencia después de repetir que la cumbre debe obedecer a la ciencia.

Los líos para un acuerdo

Los países participantes de esta conferencia ambiental pretendían plantear una hoja de ruta para hacer cumplir el Acuerdo de París, un tratado ambiental adoptado en 2015 para combatir el cambio climático. Sin embargo, a la hora de llegar a consensos, se anunció que 80 países se negaron a señalar a combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón como causas principales de la crisis climática.

Esta negativa de muchas naciones fósiles pone en vilo la posibilidad de alcanzar un acuerdo y hasta abre la puerta a que se acabe la cumbre sin dejar una hoja de ruta pactada.

Colombia presento el día de ayer la Declaración de Belém sobre la Transición Fuera de los Combustibles Fósiles, una iniciativa en nombre de más de 35 países para “acelerar la salida del petróleo, el carbón y el gas”. Si embargo, con la negativa de los principales países emisores para reducir el uso de combustibles, esta declaración enfrenta retos para conseguir sus objetivos.