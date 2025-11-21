Por primera vez premian proyectos de emprendedores de más de 50 años en Colombia

En una jornada histórica para el ecosistema de emprendimiento nacional, por primera vez se realizó en Colombia la entrega de los Premios +50 Emprende, una iniciativa internacional que reconoce la experiencia, la capacidad innovadora, la trayectoria y el liderazgo de las personas mayores de 50 años.

La ceremonia se realizó este jueves, 20 de noviembre, en la Cámara de Comercio de Medellín, en donde los diez finalistas presentaron durante 5 minutos ante los jurados y el auditorio cada uno de sus proyectos.

Emprendedores de más de 50 años

Estos premios fueron creados en España, en donde ya llevan 7 ediciones, en los que se destacan los proyectos creados por personas que después de finalizar su vida laboral por alcanzar la pensión o porque no tienes oportunidades laborales por la edad, decidieron convertir su experiencia en nuevas ideas de negocio para cumplir los sueños que quedaron aplazados por otras obligaciones.

Con los nervios a flor de piel, las manos temblorosas, la voz entre cortada, cada uno de los finalista asumió el reto de subir al escenario para presentar su iniciativa ante un jurado muy cuidadosamente seleccionado.

El jurado estuvo integrado por figuras destacadas del sector corporativo y cultural: Angela Maya, gerente regional de Protección; Margarita María Henao, gerente de negocios de Seguros SURA; María Antonieta Restrepo, miembro de la junta directiva de Valora Analitik; Mario Alejandro Giraldo, jefe de innovación de la Universidad EIA; María Catalina Prieto, directora ejecutiva de la Orquesta Filarmónica de Medellín; y Juan Camilo Quintero, presidente de Valorar S.A.

Durante la jornada se eligieron y premiaron a los tres mejores proyectos, que recibieron incentivos económicos y un set de capacitaciones con expertos en diferentes áreas.

Tres historias de emprendedores de más de 50 inspiraron al país

La gran ganadora fue Hilda María Zapata, de 59 años del municipio de Sabaneta, que creo con otras tres mujeres Sin la Etiqueta, un emprendimiento de moda sostenible que transforma prendas usadas en piezas nuevas y de alta calidad a través de experiencias. Su iniciativa combate el desperdicio textil y promueve un consumo más consciente.

La marca opera con tres líneas de trabajo: un estudio de diseño que crea colecciones a partir de prendas rescatadas; un laboratorio de moda que ofrece experiencias de cocreación; y un taller de estilo donde un equipo de mujeres expertas en confección da vida a las piezas finales.

“Obtenemos las prendas por diferentes vías. Hacemos convocatorias para comprar ropa usada, visitamos tiendas de segunda mano y recibimos piezas de clientes que desean transformarlas por su valor emocional. Hoy somos un equipo de cuatro mujeres en las áreas administrativas, de diseño, mercadeo y finanzas, y trabajamos con aliadas estratégicas que cuentan con una gran trayectoria en la transformación de ropa. Nuestra meta es consolidar el taller y generar más empleo para mujeres con talento y experiencia”, relató.

La ganadora reconoció que “participar en los Premios +50 Emprende fue emocionante desde el inicio. Más allá del reconocimiento económico, valoramos profundamente las bolsas de asesoría porque sabemos que las necesitamos para convertir este emprendimiento en un referente y lograr que sea rentable".

Ahora, el sueño es “crecer en todo el territorio nacional y llegar también a otros países como España y Canadá, sin perder nunca la sensibilidad ni la creatividad que nos caracterizan”.

El segundo lugar fue para Andrés Felipe Pérez de Sport College, un proyecto educativo para deportistas de alto rendimiento que fue inspirado por su propia experiencia de vida. Es un modelo educativo pensado para jóvenes atletas que enfrentan barreras en el sistema tradicional.

“El gran sueño detrás de Sport College es llegar a la mayor cantidad de jóvenes deportistas en Latinoamérica que hoy sufren porque el sistema académico no les permite avanzar en su proyecto de vida. Queremos ofrecerles educación de calidad, pensada para su realidad y para sus tiempos. Nuestro enfoque es para estudiantes de secundaria, porque reconocemos que la primaria es una etapa fundamental para la formación de hábitos y valores, y no queremos interferir con esos procesos esenciales”, relató.

Su proyecto atiende actualmente a 25 estudiantes y quiere llegar a impactar a toda Latinoamérica con esta propuesta académica virtual que está hecha a la medida de los tiempos, responsabilidades y ritmos de quienes sueñan con una carrera deportiva.

El tercer premio se lo ganó María Esperanza Arbeláez con Sazonadores Pancha, más conocida como “Pancha”, presentó su emprendimiento, el cual nació en su finca de Marinilla tras dejar atrás su vida laboral como ingeniera de sistemas y de una vida detrás de un escritorio.

Así comenzó a cultivar sus propios alimentos y ante la cantidad que producía su tierra decidió desarrollar sazonadores naturales, sin químicos y con enfoque agroecológico.

“Llegué a Medellín desde Bogotá y me enamoré de su clima y de su gente. Hace dos años inicié el proyecto y hace un año pude consolidar la marca Sazonadores Pancha, tras tramitar el registro. En Bogotá mis productos han tenido gran aceptación; mis antiguos compañeros de trabajo y nuevos clientes los compran con facilidad, porque les permite consumir un producto saludable”, contó.

Para ella, el premio representa “visibilidad, apoyo y acompañamiento. Claro que agradezco el premio económico, pero lo más valioso es el acceso a empresas y expertos que pueden fortalecer las áreas donde aún tengo debilidades”, claves para consolidar su emprendimiento.

¿Cómo participar en los Premios +50 Emprende?

“Este es apenas el primer paso de un camino que esperamos continúe por muchos años. Ya estamos preparando las bases para la segunda edición en 2026, porque cuando un ecosistema como este se abre, es difícil que se detenga. Los requisitos seguirán siendo los mismos en todos los países: tener más de 50 años y un proyecto con menos de dos años de antigüedad. Buscamos emprendimientos nacientes, no empresas consolidadas, porque el propósito es despertar vocaciones emprendedoras y demostrar que a partir de los 50 también se puede crear, innovar y aportar valor”, explicó Fernando Lallana, fundador de los premios.

Por su parte, Santiago Echavarría Escobar, director del CTA Centro de Ciencia y Tecnología Antioquia, uno de los organizadores, aseguró que “más allá de las cifras macroeconómicas, lo que vimos hoy confirma que la economía plateada, o economía silver, es un nuevo renglón económico. Las tendencias mundiales lo demuestran y, en Colombia, la inversión de la pirámide poblacional lo hace aún más evidente: cada día habrá más adultos mayores y menos jóvenes. Una persona de 60 años hoy no es comparable con una de hace décadas; hoy tienen energía, acceso a tecnología, capacidad de aprendizaje y un conocimiento acumulado invaluable".

Desde ya se planea la próxima edición, por lo que aquellos que se interesen por crear su propio proyecto, estén atentos a la convocatoria, para que puedan participar en el 2026.