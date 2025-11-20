Con paso a un carril amanece la vía de Medellín a la Costa tras ataque terrorista

Ataque terrorista en la vía de Medellín a la costa, 19 de noviembre de 2025. (Foto: Captura de video Ejército Nacional 29 de noviembre de 2025)

En las últimas horas se registró un ataque terrorista en la carretera que une al departamento de Antioquia, en el noroeste del país, con la Costa atlántica, luego que grupos armados activaron explosivos que destruyeron la vía. Este jueves, 20 de noviembre, se confirmó que el paso está a un carril para los vehículos que deben movilizarse por la zona.

Este ocurrió en el municipio de Yarumal, no dejó vehículos afectados ni personas lesionadas, porque que la explosión se produjo cuando no transitaba ningún automotor, informó el Ejército Nacional a través de las redes sociales.

También le puede interesar: “No necesito comprar sexo, no me gusta”: Petro tras polémica por gasto de burdel en Lisboa

¿Cómo está la vía que conduce de Medellín a la Costa?

El Ejercito indicó que soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la Cuarta Brigada hacen presencia en la “vía Medellín–Costa Atlántica, a la altura del municipio de Yarumal, norte de Antioquia, donde se registró la detonación de un artefacto explosivo, que se atribuye a los grupos armados que delinquen en esta zona del departamento, generando una grave afectación en la vía".

En la mañana de este jueves, 20 de noviembre, la vía tendrá paso a un carril, mientras se logra la reconstrucción de los demás carriles destruidos durante el ataque.

Con el fin de evitar colapsar la movilidad entre Medellín y la Costa Atlántica, Invías tomó la determinación de habilitar el paso con pare y siga que tendrá alta presencia de la Policía y el Ejército.

Además, se indicó que también desde este jueves se tiene planeado hacer la reparación de la vía con el llenado del carril que resultó afectado tras el ataque terrorista, presuntamente por el ELN, para que se pueda transitar con normalidad en los próximos días.