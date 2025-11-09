Qué belleza: Pillan a tres policías transportando droga y panfletos del ELN en pleno centro de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a los tres patrulleros de la Policía Nacional y a un civil que fueron capturados en flagrancia el pasado viernes 24 de octubre en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá. Según se conoció, los capturados fueron sorprendidos cuando estaban transportando en un vehículo oficial droga, panfletos alusivos al ELN, armas de dotación policial y otros elementos. Además, que eran escoltados por una motocicleta que había sido reportada como hurtada.

Según reveló el ente acusador, unidades de vigilancia que realizaban labores de control se acercaron a un vehículo oficial que permanecía estacionado en vía pública y ahí se encontraron con la situación.

También le puede interesar: Desalmados: Rescatan a dos niños que estaban encadenados y abandonados en una vivienda

Uniformados de la Policía Nacional fueron judicializados por transportar droga y panfletos del ELN

El ente acusador revelaron la identidad de los uniformados que fueron capturados e indicaron que son: “los patrulleros Cristian Yucepe Uribe Niño, Gilberto Silva Dussan y Luis Carlos Bermúdez Rojas”.

“Al inspeccionar el automotor encontraron las sustancias ilícitas, los impresos, dos placas falsificadas, un arma inhabilitada para disparar, dos armas de dotación policial y dos portátiles”, indicó el ente acusador.

Además, también los uniformados registraron a Jaime Alberto Salazar Jiménez quien, vestido como policía pero no lo era, era el que conducía la motocicleta que había sido reportada como hurtada, que también tenía logos de la institución y que escoltaba el carro interceptado.

“Ante los hallazgos, los tres patrulleros y el particular fueron detenidos. Un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de receptación, peculado por uso, falsedad marcaria, utilización ilegal de uniformes e insignias, destinación ilícita de muebles e inmuebles, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario", indicó la Fiscalía.