David Gómez: “Correr debe ser un proceso consciente y disciplinado”

Por el auge que ha tenido el running en Colombia tras la pandemia, el atleta David Gómez reconoce que hoy el atletismo atraviesa uno de sus mejores momentos. Cada vez hay más competencias y corredores, lo que, según él, representa un reto mayor para los deportistas de alto rendimiento.

“Entre más crece el deporte, mayor competitividad hay. Llegan corredores internacionales y eso exige una preparación mucho más fuerte y consciente”, afirmó en diálogo con PUBLIMETRO COLOMBIA.

Importancia de la preparación con entrenador para las carreras

Esa preparación, explica, depende de la distancia de cada prueba y se planifica cuidadosamente junto a su entrenador. “Cada carrera tiene una acumulación específica de kilómetros y trabajos muy puntuales. Todo se organiza de acuerdo con el calendario, buscando los eventos más importantes para mantener el pico de forma el mayor tiempo posible”, detalló.

Además del entrenamiento físico, Gómez destaca la importancia de los hábitos de vida saludables. “Lo más importante son las horas de sueño y una buena alimentación. En mi caso, consumo altas cargas de carbohidratos, proteínas blancas y muchas verduras. Todo eso ayuda a soportar las dobles jornadas de entrenamiento en pista y montaña”, explicó.

El atleta entrena los siete días de la semana, con sesiones que en ocasiones se duplican. Su participación en la ASICS Golden Run de Medellín fue de infarto, Gómez terminó como ganador de los 21K con fotofinish, dejando en alto su nivel y a su equipo élite.

Ahora el atleta tiene previsto correr las medias maratones de Cúcuta, Manizales y Bucaramanga, con las que cerrará su año competitivo.

Pensando en 2026, Gómez planea tomarse un periodo de recuperación antes de iniciar los entrenamientos en enero. Su objetivo es claro: “Me gustaría buscar un maratón en Europa para intentar el récord nacional. Pero primero hay que dejar que el cuerpo se desintoxique del estrés de la competencia”.

Sobre su sueño deportivo, no duda en decirlo: “Los Juegos Olímpicos son la meta. Todos los deportistas de élite soñamos con eso. Me falta tiempo y trabajo, pero en dos años espero estar intentando la marca para llegar allí”.

Para los corredores aficionados que cada día se suman en Medellín al mundo del running, su mensaje es de prudencia y constancia: “Háganlo con responsabilidad, respeten los tiempos y vayan de menos a más, tanto en las competencias como en las distancias. Correr debe ser un proceso consciente y disciplinado”.

ASICS enfoca su crecimiento en Medellín

La marca deportiva ASICS Colombia avanza en su estrategia de expansión nacional con una fuerte apuesta por Medellín, la ciudad que se consolida como epicentro del running en el país.

Johana Zambrano, gerente general de la compañía, quien destacó que la capital antioqueña fue elegida como parte de un circuito latinoamericano que busca fortalecer la comunidad de corredores y posicionar la marca a nivel regional.

“Colombia pertenece al área de América Latina y el plan regional es generar un circuito de ciudades donde podamos proyectarnos como marca y comunidad, especialmente en el área del running, donde somos muy reconocidos”, explicó Zambrano.

La compañía inició su recorrido en este ámbito en 2016 y celebró su primera ASICS Golden Run en Bogotá en 2019. Tras un periodo de pausa, la compañía retomó su expansión en el país con un enfoque integral que combina deporte, innovación y experiencias de marca.

En Medellín, la empresa abrió recientemente su tienda en el centro comercial Arkadia, sumándose a la que ya opera en El Tesoro desde 2023. “Venimos en constante crecimiento para crear comunidad en Medellín y sus alrededores. Además, aquí están varios de nuestros atletas élite, lo que nos permite acelerar nuestro propio crecimiento como marca”, señaló la directiva.

De cara a 2026, ASICS Colombia proyecta la apertura de cinco tiendas propias cada año, además de fortalecer su canal de comercio electrónico y las alianzas con distribuidores estratégicos.

Respecto a la más reciente carrera, aseguró que “queremos que cada corredor viva una experiencia innovadora, totalmente creativa y que se sienta parte del mundo del running. Por eso preferimos crecer paso a paso, cuidando cada detalle para ofrecer un evento premium”, afirmó.