“Construido desde Medellín y Antioquia”: Fico celebró avance de más del 70 % de Túnel de Toyo en tramo que le tocaba al gobierno nacional

El alcalde Federico Gutiérrez anunció este miércoles, 19 de noviembre, que Medellín invertirá 342 mil millones de pesos en el Tramo 2 de las obras de la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo. Con la articulación con el gobernador Andrés Julián Rendón, el mandatario local destacó que estos aportes, sumados a la inversión total de 514 mil millones de pesos por parte de la Gobernación, garantizan la culminación de esta obra estratégica para Antioquia y el país, cuya responsabilidad inicial recaía en el Gobierno Nacional.

El Tramo 2 fue cedido por el Gobierno Nacional, en diciembre de 2024 y para ese momento presentaba un avance de 53 %, que luego de un año de gestión departamental, el avance físico llegó a más de 70 %.

También le puede interesar: “Diga la verdad”: Petro le dice a Angélica Lozano que aseguró que la reforma tributaria le afecta el bolsillo a todos

¿Cuándo entra en funcionamiento el Túnel del Toyo?

“Un proyecto de país, construido desde Medellín y Antioquia. Junto al gobernador @AndresJRendonC anunciamos que el Túnel del Toyo ya es una realidad: el Tramo 1 está al 99% y el Tramo 2, donde asumimos lo que era responsabilidad del Gobierno Nacional, tiene un avance del 60 %. Estamos trabajando con responsabilidad para entregar esta vía en 2026″, escribió el mandatario de los medellinenses", indicó el alcalde a través de sus redes sociales.

Además, el mandatario también aclaró que “esto no es un proyecto para unos pocos. Es un proyecto de país. Es conectividad, seguridad, turismo, empleo. Es Antioquia y Medellín diciendo que al país lo sacamos adelante desde las regiones".

En el sector 1 del Tramo 2 del proyecto, cedido en diciembre de 2024 y junio de 2025, que alcanza el 72 % de ejecución, se han adelantado labores como movimientos de tierra, estabilización de taludes, construcción de muros y drenajes, excavación del Túnel 0 (que supera los 300 metros de avance), y finalización de la pavimentación en concreto de los túneles 1, 2, 3 y 4.

En el sector 2, el avance es del 66 %, en donde se han efectuado obras de cimentación y estabilización, pavimentación del túnel 4, apertura de accesos para los puentes 8, 9 y 10, construcción del puente 4 y los trabajos en el portal del túnel 10, que permite la integración del corredor vial.